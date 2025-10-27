Українцям почали блокувати банківські картки: яка причина

Перевищення лімітів на грошові перекази — найбільш поширена причина блокування / © pixabay.com

Реклама

Банки почали блокувати рахунки українців через будь-яку підозрілу операцію.

Про це пише «Телеграф».

Постанова НБУ №65 з фінмоніторингу (від 19 травня 2020 року) надає банкам широкі можливості перевіряти операції клієнтів, блокувати та примусово закривати їхні рахунки.

Реклама

Юристи назвали основні причини через які блокують рахунки:

Невідповідність операцій профілю клієнта. Під час відкриття рахунку клієнт декларує суму, яка в середньому щомісячно поступатиме на картку. Якщо тривалий час сума збігалася із задекларованою, а потім раптово відчутно збільшилася, а клієнт не попередив банк про збільшення доходу й не надав відповідну довідку, це може стати причиною блокування.

Підозрілі, на думку банку, операції. Поширений варіант блокування, коли на рахунок починають надходити регулярні чи численні перекази від різних осіб. Вони можуть бути й невеликими (500-1000 грн). Проте банк підозрює, що клієнт почав займатися підприємництвом. Гроші в цьому випадку мають приходити на рахунок ФОП.

Будь-які операції, де банк може запідозрити торгівлю криптовалютою (з біржею, брокерами тощо). Така діяльність остаточно нелегалізована в Україні.

Призначення платежів. Деякі з них банки сприймають як підозрілі, серед слів-тригерів такі: «за крипту», «обмін валют», «за товар/послугу», якщо надходження не на рахунок ФОПа, а на приватний. Також тригером може стати призначення «повернення боргу», коли перекази регулярні — щодня чи 1—2 разів на тиждень.

Реклама

Нагадаємо, від 1 червня 2025 року в Україні набули чинності нові обмеження на карткові грошові перекази для фізичних осіб. Місячний ліміт залежатиме від рівня фінансового ризику клієнта.

Для українців, яких банки класифікують як осіб із середнім або низьким рівнем ризику, щомісячний ліміт на перекази буде зменшено до 100 тисяч гривень. А для клієнтів із високим рівнем ризику ця сума обмежується 50 тисячами гривень на місяць.

Такі обмеження впроваджуються в рамках виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). Згідно з цими домовленостями, фінансові операції громадян мають бути повністю прозорими та підлягати контролю.