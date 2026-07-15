Українцям посеред літа виплатять "завислі" 6500 гривень зимової підтримки: хто отримає допомогу

Гроші

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Українці, які не отримали призначену у 2025 році одноразову допомогу за програмою «Зимова підтримка», все ж зможуть отримати кошти. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє провести такі виплати трьом категоріям громадян.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, рішення стосується людей, які подали заяву на отримання допомоги через застосунок «Дія» або у паперовій формі, отримали позитивне рішення, однак гроші так і не надійшли.

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Виплати передбачені для:

дітей із малозабезпечених сімей;

дітей, які перебувають під опікою;

дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю I групи;

самотніх пенсіонерів.

Як відбуватиметься виплата

Згідно з постановою уряду, 2026 року Пенсійний фонд України сформує перелік громадян, які мали право на допомогу, але не отримали її. Після цього список передадуть до Міністерства соціальної політики, яке забезпечить фінансування виплат.

Таким чином, українці, чиї заявки були схвалені ще у 2025 році, але залишилися без коштів, зможуть отримати належну їм державну допомогу.

Виплати для українців 2026 — останні новини

Нагадаємо, громадяни, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати і відкладають оформлення пенсії, можуть суттєво підвищити її розмір. За кожний повний місяць відстрочки до 5 років пенсія зростає на 0,5%, понад 5 років — на 0,75%. Наприклад, відтермінування на 6 років дає надбавку 54%. Однак таке рішення потребує ретельного розрахунку, оскільки втрачені виплати за період відстрочки можуть перевищити майбутню надбавку.

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Також, ПФУ нагадує пенсіонерам про обов’язок протягом 10 днів повідомляти про зміни, які впливають на розмір пенсії (працевлаштування, звільнення, зміна місця проживання, пільговий статус тощо). У разі несвоєчасного повідомлення може виникнути переплата, яку доведеться повернути державі, у тому числі через суд. Зробити це можна в сервісному центрі ПФУ або онлайн через особистий кабінет.

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