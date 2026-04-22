Українцям повернуть гроші за комуналку через порушення: кому та скільки

Майже кожна позапланова перевірка підприємств сфери ЖКГ в Україні виявила факти порушення законодавства під час формування тарифів. За результатами інспекцій споживачам мають повернути близько 453 тис. грн, а загальна сума вже виплачених компенсацій перевищила пів мільйона гривень.

Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками роботи протягом трьох місяців.

За цей час фахівці провели 88 позапланових перевірок комунальних підприємств, і майже всі вони — 86 випадків, або 97,7% — виявилися проблемними. Головною причиною стали помилки в розрахунках і завищення державних тарифів.

Через ці порушення відомство виписало 77 приписів із вимогою виправити ціни, наклало 22 штрафи на суму понад 862 тис. грн, а також оштрафувало сімох відповідальних посадовців.

Згідно з рішеннями контролювального органу, надавачі послуг зобов’язані перерахувати рахунки. Безпосередньо за результатами останніх перевірок споживачам мають повернути близько 453 тис. грн. Водночас, з урахуванням попередніх рішень, загальна сума повернутих коштів уже становить понад 517 тис. грн.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор пояснив, що контроль здійснюється не масово, а винятково за зверненнями громадян. Конкретні скарги стають підставою для інспекції саме тих питань, які викликали занепокоєння у споживачів.

«Наша мета — забезпечення економічно обґрунтованих тарифів та недопущення порушень законодавства у сфері ціноутворення житлово-комунальних послуг», — зазначив він.

