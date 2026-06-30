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Термін використання Національного кешбеку продовжили: до якого числа українці можуть витратити кошти
Уряд затвердив зміни щодо використання коштів за програмою “Національний кешбек”. Виплати за квітень українці почнуть отримувати з 3 липня.
Термін використання коштів, накопичених на картці “Національний кешбек”, продовжать до 31 липня 2026 року включно.
Про відповідні зміни повідомив розробник “Дії”.
Після цього українці почнуть отримувати виплати за квітень уже з 3 липня.
До цієї виплати увійдуть кошти за програмою “Національний кешбек” за квітень, а також кешбек на пальне.
Використати всі накопичені на картці “Національний кешбек” кошти, а також гроші за програмою “Зимова 1000”, можна буде до 31 липня 2026 року включно.
Водночас для кешбеку за травень, червень і наступні місяці діятимуть інші строки.
Такі кошти можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Але остаточний граничний термін — не пізніше 30 квітня 2028 року.
Про початок виплат кешбеку додатково повідомлять на сторінках “Дії”.