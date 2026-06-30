Термін використання Національного кешбеку продовжили: до якого числа українці можуть витратити кошти

Національний кешбек

Реклама

Термін використання коштів, накопичених на картці “Національний кешбек”, продовжать до 31 липня 2026 року включно.

Про відповідні зміни повідомив розробник “Дії”.

Після цього українці почнуть отримувати виплати за квітень уже з 3 липня.

Реклама

До цієї виплати увійдуть кошти за програмою “Національний кешбек” за квітень, а також кешбек на пальне.

Використати всі накопичені на картці “Національний кешбек” кошти, а також гроші за програмою “Зимова 1000”, можна буде до 31 липня 2026 року включно.

Водночас для кешбеку за травень, червень і наступні місяці діятимуть інші строки.

Такі кошти можна буде використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Але остаточний граничний термін — не пізніше 30 квітня 2028 року.

Реклама

Про початок виплат кешбеку додатково повідомлять на сторінках “Дії”.

Новини партнерів