Українцям пропонують заробляти на генераторах: подробиці

Генератор / © Getty Images

Реклама

Мінцифра запустила проєкт «Генератор зв’язку». Українці, що мають потужні генератори, зможуть не лише допомогти країні залишатися на зв’язку під час блекаутів, а й заробити на цьому. Компенсація може сягати 140 гривень на годину.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Проект має на меті об’єднати власників генераторів та мобільних операторів. Це робиться для того, щоб під час відключень світла базові станції мобільного зв’язку залишалися в мережі.

Реклама

«Світло може зникати, але зв’язок має залишатися завжди. Тому кожен підключений генератор — це реальна допомога нашим громадянам», — наголошують у відомстві.

Скільки можна заробити

Якщо у вас є генератор потужністю не менше ніж 7,2 кіловата, він може стати частиною великої мережі підтримки.

Приблизна сума компенсації за надання генератора становить 110 — 140 гривень на годину. Сума залежить від кількості спожитих кіловатів.

Таким чином, за 12 годин роботи можна орієнтовно отримати 1320 — 1720 гривень.

Реклама

Сума залежить від спожитих кіловатів та системи оподаткування. Людина, яка надає генератор в оренду, заправляє та обслуговує його самостійно.

Як долучитися до проекту

Приєднатися до проєкту можуть як фізичні особи, так і юридичні особи та ФОПи. Умови для кожної категорії дещо відрізняються.

Для фізичних осіб:

Потрібно укласти договір з оператором.

Обслуговувати і заправляти генератор самостійно.

Податки за вас сплачує оператор мобільного зв’язку.

Для ФОП (на загальній системі або 3 групи):

Реклама

Укласти договір з оператором.

Обслуговувати та заправляти генератор самостійно.

Мати у наявності один з таких КВЕДів: 33.14 (Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання), 43.21 (Електромонтажні роботи), 77.39 (Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів).

Нагадаємо, через регулярні відключення світла українці дедалі частіше використовують генератори для живлення домівок та бізнесів. У ДСНС нагадують про ключові правила безпечної експлуатації: встановлювати генератор лише на вулиці на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон і дверей, захищати його від опадів, не заправляти під час роботи чи одразу після зупинки, робити перерви щонайменше 30 хвилин після кожних 5 годин роботи та обмежувати доступ дітей і тварин.