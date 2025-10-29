- Дата публікації
Українцям роздадуть по 6,5 тисячі гривень: хто отримає "Зимову єПідтримку"
Уряд готує новий акт підтримки на зиму для малозабезпечених сімей.
Уряд України готує новий акт, який передбачає виплату 6,5 тисяч гривень малозабезпеченим сім’ям, у тому числі тим, що проживають на прифронтових територіях.
Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в етері Новини.LIVE.
«Наразі ми працюємо над цим актом. Маємо найближчим часом винести на розгляд Кабінету Міністрів 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених сімей, в тому числі і при фронтовій території. Це зимова підтримка. Кошти є на це. Як тільки буде прийнято рішення, проголосовано Кабінетом Міністрів, ми зразу почнемо імплементацію даного акту», — заявив міністр.
За словами Улютіна, документ має на меті забезпечити додаткову фінансову підтримку родинам у складний зимовий період. Після офіційного затвердження урядом виплати будуть нараховуватися одразу, а їх отримувачами стануть найбільш вразливі категорії населення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд спростив виплату базової соціальної допомоги для багатодітних сімей: гроші можна отримувати «за технічної можливості» та розподіляти між повнолітніми членами родини за їхнім бажанням.