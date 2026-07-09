Українцям слід готуватися до здорожчання пального: експерт назвав точну дату

Нові цінники на АЗС: експерт назвав точну дату, коли в Україні здорожчає пальне / © ТСН.ua

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На тлі чергового загострення на Близькому Сході вартість усіх видів палива може зрости на кілька гривень на літрі до кінця липня.

Таку думку висловив Дмитро Льоушкін, експерт ринку нафтопродуктів, передають Новини.LIVE.

Експерт зауважив, що зрив домовленостей з Іраном та ескалація на Близькому Сході б’ють по міжнародній логістиці енергоносіїв. Тому подальше здешевлення нафти стає неможливим.

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«Вже є два кораблі, котрі постраждали там, газовози. […] І це вже є передумовою для того, що зниження ціни — це вже в минулому, і зараз це не на часі вже обговорювати», — каже Льоушкін.

За його прогнозом, здорожчання пального на українських заправках розпочнеться орієнтовно у другій половині липня. Тригером для фіксації нових цін стане завершення чемпіонату світу з футболу, після якого ринок стабілізується на нових, вищих позначках.

«Я розумію так, що активна фаза почнеться після скінчення світового чемпіонату з футболу (19 липня — Ред.). Це не так багато залишилося часу зачекати», — додав експерт.

Нагадаємо, що перша хвиля здорожчання пального в Україні відбулася у березні цього року після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю та США.

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Сьогодні, 9 липня, США почали завдавати нових ударів по Ірану.

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