Українцям видають по 9 тисяч

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Українці можуть оформити житлову субсидію на придбання твердого палива (дров, вугілля чи брикетів) один раз на опалювальний сезон, подавши відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Про це нагадади у ПФУ.

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Допомога призначена домогосподарствам, які опалюють житло піччю та потребують фінансової підтримки.

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Серед пріоритетних категорій:

внутрішньо переміщені особи

мешканці прифронтових і звільнених територій

багатодітні сім’ї

одинокі пенсіонери

люди з інвалідністю

Субсидія на тверде паливо не призначається для житла з централізованим, газовим або електричним опаленням.

Який розмір виплати 2026 року

Під час розрахунку враховують норматив у дві тонни палива на одне домогосподарство. Гранична вартість тонни становить 4 602,57 грн, а двох тонн — 9 205,14 грн.

Це не гарантована виплата для кожного заявника. Сума залежить від доходів сім’ї та її можливості самостійно оплачувати опалення.

Як оформити субсидію на дрова

Подати заяву можна онлайн через портал «Дія» або електронний кабінет Пенсійного фонду, а також особисто в сервісному центрі ПФУ, ЦНАПі чи органі місцевого самоврядування. Документи можна надіслати й поштою.

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Для оформлення знадобляться:

заява та відомості про доходи й майновий стан

паспорт та ідентифікаційний код

банківські реквізити IBAN

підтвердження пічного опалення

Субсидії в Україні — останні новини

У новому опалювальному сезоні частині українців не потрібно повторно оформлювати житлову субсидію — Пенсійний фонд проведе розрахунок автоматично. Водночас деяким домогосподарствам доведеться подати нову заяву.

2026 року існує механізм житлової підтримки — субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це окрема програма, яка не є тією самою виплатою, що житлова субсидія на комунальні послуги.

Допомога призначена для ВПО, які орендують житло та не можуть самостійно покривати витрати на його найм. Право на таку підтримку залежить, зокрема, від доходів і майнового стану родини.

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