Українцям виплачуватимуть понад 12 000 грн: хто може отримати допомогу вже зараз

Гроші

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В Україні відкрили реєстрацію на нову грошову допомогу для евакуйованих переселенців із прифронтових територій Запорізької області. За програмою окремі категорії ВПО можуть отримати по 12 300 гривень на кожного члена домогосподарства.

Про це повідомляє «Карітас Запоріжжя».

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи із прифронтових громад Запорізької області, які нещодавно евакуювалися до безпечніших населених пунктів регіону.

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Які умови потрібно виконати

Отримати фінансову допомогу можуть лише заявники, які відповідають усім вимогам програми. Зокрема необхідно:

евакуюватися протягом останніх 45 днів (відповідно до дати в довідці ВПО);

фактично проживати в більш безпечному населеному пункті Запорізької області;

не отримувати допомогу від «Карітас Запоріжжя» чи інших благодійних організацій протягом останніх трьох місяців.

Також програма передбачена винятково для вразливих категорій населення. Організатори повідомили, що розмір допомоги становить 12 300 гривень на кожного члена домогосподарства.

Як подати заявку

Для участі у програмі потрібно пройти попередню онлайн-реєстрацію, після чого заявників запросять на офлайн-реєстрацію. Остаточне оформлення документів відбуватиметься в офісі БФ «Карітас Запоріжжя» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Б.

Організатори наголошують, що громадянам не варто подавати заявку, якщо вони не відповідають вимогам програми або вже отримували аналогічну грошову допомогу від благодійних організацій протягом останніх трьох місяців.

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Нагадаємо, громадяни, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати та відкладають оформлення пенсії, можуть суттєво підвищити її розмір. За кожний повний місяць відстрочки до 5 років пенсія зростає на 0,5%, понад 5 років — на 0,75%. Наприклад, відтермінування на 6 років дає надбавку 54%. Однак таке рішення потребує ретельного розрахунку, оскільки втрачені виплати за період відстрочки можуть перевищити майбутню надбавку.

Також ПФУ нагадує пенсіонерам про обов’язок протягом 10 днів повідомляти про зміни, які впливають на розмір пенсії (працевлаштування, звільнення, зміна місця проживання, пільговий статус тощо). У разі несвоєчасного повідомлення може виникнути переплата, яку доведеться повернути державі, зокрема через суд. Зробити це можна в сервісному центрі ПФУ або онлайн через особистий кабінет.

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