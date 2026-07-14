Українцям виплачуватимуть понад 5 000 грн: хто може отримати допомогу в липні

Виплати

Реклама

У липні 2026 року в Україні продовжує діяти оновлена система базової соціальної допомоги. Вона об’єднує кілька видів державних виплат, а розмір допомоги залежить від доходів і складу родини.

Про це пише «На пенсії».

Нова система передбачає комплексну державну підтримку для окремих категорій українців. До неї входять виплати для малозабезпечених сімей, одиноких матерів і батьків, багатодітних родин, дітей, які не отримують аліментів, людей з інвалідністю та осіб, які не мають права на пенсію.

Реклама

Такий підхід дозволяє оформити одну комплексну допомогу замість кількох окремих виплат.

Як розраховується сума виплати

Для розрахунку використовують базову величину у розмірі 4 500 гривень. Вона застосовується до першого члена сім’ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I і II груп.

Для інших повнолітніх членів сім’ї враховують 70% цієї суми — 3 150 гривень.

Після цього від загальної суми віднімають середньомісячний дохід родини за останні три місяці. Саме ця різниця і є розміром щомісячної державної допомоги.

Реклама

Наприклад, якщо сім’я складається з двох дорослих і однієї дитини, її базовий показник становить 12 150 гривень. Якщо середньомісячний дохід такої родини — 7 020 гривень, держава може призначити 5 130 гривень допомоги на місяць.

Однак, не всі заявники зможуть отримати виплати.

Допомогу можуть не призначити, якщо працездатні члени сім’ї понад три місяці не працюють, не навчаються, не проходять військову службу, не займаються підприємництвом і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Також враховується майновий стан родини. Підставою для відмови можуть стати великі покупки або заощадження понад 100 тисяч гривень, якщо вони не пов’язані з лікуванням, навчанням чи оплатою житлово-комунальних послуг.

Реклама

Крім того, допомогу можуть не призначити у разі наявності другого житла або більше одного автомобіля віком до 15 років, якщо законодавством не передбачені винятки.

Як оформити допомогу

Подати заяву можна кількома способами: у сервісних центрах Пенсійного фонду України, через вебпортал електронних послуг ПФУ, у застосунку «Дія», через ЦНАП або через уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

Саме після перевірки документів і доходів сім’ї визначається право на отримання базової соціальної допомоги та її розмір.

Пенсія в Україні — останні новини

Від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Доплата буде різною, залежною від віку. Звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення таких виплат не потрібно.

Реклама

Також у липні дехто з українців може отримувати пенсію у розмірі 16 500 грн. Йдеться про окремих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким через катастрофу встановили інвалідність.

Новини партнерів