Українцям виплатять 3100 грн у серпні: хто має право на допомогу

Кому виплатять 3100 грн у серпні

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Українці можуть отримати 3100 гривень до Дня Незалежності України, якщо відповідають умовам виплати і вчасно звернуться до ПФУ. Цьогоріч категорії громадян, які можуть отримати допомогу, розширили. Отримати виплату 3100 грн можна буде у серпні 2026 року.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Виплата 3100 грн до Дня Незалежності України: хто має право

Кабінет Міністрів України затвердив механізм виплат до Дня Незалежності 2026 року. Більшість громадян, які підпадають під умови виплати, отримають кошти автоматично, тож їм не доведеться звертатися до ПФУ.

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Суми виплат на цей рік затверджені постановою КМУ від 13 травня 2026 року № 602. Виплату на День Незалежності України отримають такі громадяни:

Пенсіонери та отримувачі субсидій/пільг, які не служать : виплата надійде автоматично у серпні разом із пенсією чи субсидією. Нікуди звертатися не потрібно.

Ветерани війни, які служать : кошти надійдуть на рахунки військових частин чи організацій. Воїнам радять перевірити, чи знає командування про статус ветерана.

Інші категорії: якщо за постановою ви маєте право на таку виплату, вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Для самостійного подання на виплату потрібно написати заяву, в якій вказати реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення, яке дає право на виплату.

До заяви потрібно додати копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України, копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Якщо ви хочете звернутися до ПФУ за виплатою особисто, вам знадобляться оригінали всіх документів.

Подати заяву можна особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ або в ЦНАПі за місцем проживання. Також це можна зробити поштою, надіславши лист на адресу відділення ПФУ.

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Онлайн надіслати заяву на виплату допомоги на День Незалежності України можна через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Якщо ви отримаєте статус ветерана до 24 серпня 2026 року, але гроші вам не надійдуть до 1 жовтня, ви зможете подати заяву до ПФУ та отримати допомогу до 1 листопада.

Частині пенсіонерів з липня підвищать пенсії

Нагадаємо, що від 1 липня 2026 року окремі українські пенсіонери отримають збільшені щомісячні виплати завдяки системі вікових компенсаційних доплат.

Надбавки нараховуються автоматично: громадяни віком 70–74 роки додатково отримують 300 грн, 75–79 років — 456 грн, а особи від 80 років — 570 грн.

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Проте ці виплати не передбачені для тих, чия загальна пенсія перевищує 10 340 грн.

Доплата починає діяти безпосередньо з дня народження пенсіонера, тому за перший місяць вона може бути нарахована пропорційно лише за кілька днів, а в повному обсязі виплачуватиметься вже з наступного місяця.

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