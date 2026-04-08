Українцям виплатять по 6500 гривень допомоги: хто отримає кошти

Понад 8700 українських родин, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 грн. На ці потреби Уряд спрямував 56,6 млн грн донорських коштів.

Про відповідне рішення повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Хто отримає виплати

Нова допомога розрахована на мешканців прифронтових і постраждалих регіонів. Зокрема, виплати отримають сім’ї у дев’яти областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Ці кошти призначені для забезпечення базових потреб та щоденного догляду за дітьми.

«Продовжуємо підтримувати родини, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє спрямувати 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати таким сім’ям — на базові потреби та щоденний догляд за дітьми», — зауважила Свириденко.

Звідки виділять кошти на допомогу

Повідомляєтья, що проєкт реалізується у співпраці з ЮНІСЕФ за рахунок міжнародних донорів. Загальна сума фінансування складається з кількох джерел:

майже 49,9 млн грн — основний донорський ресурс у межах співпраці з ЮНІСЕФ;

6,7 млн грн — раніше залучена гуманітарна допомога та кошти спеціального фонду державного бюджету.

Технічну частину виплат забезпечує Пенсійний фонд України. Кошти будуть автоматично перераховані на банківські рахунки отримувачів протягом найближчих кількох місяців.

Ця ініціатива є частиною ширшої програми надання гуманітарної допомоги цивільному населенню України. Прем’єр-міністерка подякувала міжнародним партнерам за підтримку та наголосила, що Кабінет Міністрів працює над подальшим збільшенням обсягів такої адресної допомоги для вразливих категорій громадян.

Виплати в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні почали виплачувати по 1500 грн тим громадянам, які користуються соціальною підтримкою держави.

Також у квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Раніше ми повідомляли, хто отримає надбавки, чому гроші прийдуть лише у червні та які доплати передбачені за вік.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату за онуків — але лише за певних умов.