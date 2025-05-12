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Українцям виплатили рекордний кешбек: як отримувати гроші за покупки
Уряд виплатив українцям рекордні 443 млн грн національного кешбеку за березень.
У березні українці отримали рекордний кешбек від держави — 443 млн грн — за покупки товарів вітчизняного виробництва.
Про це повідомили у Мінцифри.
«3,4 мільйона українців отримали виплати за покупки товарів українського виробництва. І це найбільша сума за місяць із моменту запуску програми Національного кешбеку у вересні 2024-го. Купуєте українське — підтримуєте економіку й отримуєте 10% кешбеку», — йдеться в повідомленні.
Усього держава вже повернула людям майже 2 мільярди гривень.
На що можна витратити кешбек?
Комуналка,
книжки,
ліки,
благодійність чи донат на ЗСУ.
Кошти доступні до кінця 2025 року.
Як працює Національний кешбек?
Держава повертає 10% вартості товарів українського виробництва, які є в списку програми. Щоб дізнатися, чи підпадає покупка під кешбек, потрібно відсканувати штрихкод товару через застосунок «Дія». Сканер шукайте в розділі Національний кешбек.
Як приєднатися до програми і отримувати гроші за покупки
Приєднатися до програми може будь-який громадянин, що має рахунок у банках-партнерах програми. Загалом їх понад 20. Для цього потрібно:
подати заявку через сайт або застосунок банку;
вказати картки для оплати покупок і надати дозвіл банку передавати інформацію про транзакції;
відкрити фізичну або віртуальну картку «Національного кешбеку» та активувати її;
перейти у вкладку «Сервіси» застосунку «Дія» і обрати картку банку, з якої отримуватимете виплати.
Важливо: кешбек нараховується лише за покупки з карток, указаних під час реєстрації.
Раніше повідомлялося, що в Україні банки знизять ліміти на перекази за картками.