Українцям виплатили рекордний кешбек: як отримувати гроші за покупки

Національний кешбек за березень / © Фото з відкритих джерел

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У березні українці отримали рекордний кешбек від держави — 443 млн грн — за покупки товарів вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у Мінцифри.

«3,4 мільйона українців отримали виплати за покупки товарів українського виробництва. І це найбільша сума за місяць із моменту запуску програми Національного кешбеку у вересні 2024-го. Купуєте українське — підтримуєте економіку й отримуєте 10% кешбеку», — йдеться в повідомленні.

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Усього держава вже повернула людям майже 2 мільярди гривень.

На що можна витратити кешбек?

Комуналка,

книжки,

ліки,

благодійність чи донат на ЗСУ.

Кошти доступні до кінця 2025 року.

Як працює Національний кешбек?

Держава повертає 10% вартості товарів українського виробництва, які є в списку програми. Щоб дізнатися, чи підпадає покупка під кешбек, потрібно відсканувати штрихкод товару через застосунок «Дія». Сканер шукайте в розділі Національний кешбек.

Як приєднатися до програми і отримувати гроші за покупки

Приєднатися до програми може будь-який громадянин, що має рахунок у банках-партнерах програми. Загалом їх понад 20. Для цього потрібно:

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подати заявку через сайт або застосунок банку;

вказати картки для оплати покупок і надати дозвіл банку передавати інформацію про транзакції;

відкрити фізичну або віртуальну картку «Національного кешбеку» та активувати її;

перейти у вкладку «Сервіси» застосунку «Дія» і обрати картку банку, з якої отримуватимете виплати.

Важливо: кешбек нараховується лише за покупки з карток, указаних під час реєстрації.

Раніше повідомлялося, що в Україні банки знизять ліміти на перекази за картками.