Українцям з інвалідністю підвищили пенсії: хто і скільки отримає

Пенсія

Реклама

В Україні з 1 березня 2026 року відбулася планова індексація пенсій. Згідно з постановою уряду №236, Пенсійний фонд України здійснив автоматичний перерахунок, який охопив різні категорії громадян.

Про це пише Судово-юридична газета.

Підвищення пенсій стало можливим завдяки врахуванню зростання показника середньої заробітної плати, який застосовується під час обчислення виплат. Для розрахунку було використано коефіцієнт 1,121.

Реклама

Розмір надбавки визначався індивідуально для кожного пенсіонера. Відповідно до встановлених меж:

мінімальне підвищення становить 100 гривень;

максимальна сума надбавки обмежена 2595 гривнями.

Згідно з оновленими нормами, для осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсії в межах загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, мінімальний розмір виплат зріс до 3 725 гривень. Цей показник гарантується незалежно від віку особи чи наявного страхового стажу.

Виплати військовослужбовцям з інвалідністю

Для колишніх військовослужбовців, які мають інвалідність, державою встановлено окремі, вищі розміри пенсійного забезпечення.

Зокрема, для військовослужбовців строкової служби виплати становлять:

Реклама

І група — понад 8,1 тисячі гривень;

ІІ група — близько 7,4 тисячі гривень;

ІІІ група — понад 7,1 тисячі гривень.

Інші категорії військових з інвалідністю отримують дещо нижчі, проте чітко фіксовані суми: для І групи передбачено понад 7,4 тисячі гривень, для ІІ групи — приблизно 7,1 тисячі гривень, а для ІІІ групи — майже 6,8 тисячі гривень.

Пенсії для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Індексація також торкнулася громадян, чия інвалідність безпосередньо пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС. Після перерахунку ці виплати сягнули наступних показників:

І група — понад 11 тисяч гривень;

ІІ група — понад 8,8 тисячі гривень;

ІІІ група — близько 6,8 тисячі гривень.

Аналогічний рівень фінансового забезпечення гарантовано й для дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи. Окремо Пенсійний фонд врахував перерахунок для безпосередніх ліквідаторів аварії та членів їхніх родин — для них суми обчислювалися з урахуванням заробітку, отриманого безпосередньо під час ліквідації наслідків катастрофи.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій

Найвищі пенсійні виплати в Україні наразі передбачені для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Починаючи з березня 2026 року, їхній розмір становить:

Реклама

І група — 18 885 гривень;

ІІ група — 15 494 гривні;

ІІІ група — 10 625 гривень.

Крім того, учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності відтепер щомісяця отримують не менше ніж 6 197 гривень. У цю фінальну суму вже включено всі передбачені законодавством надбавки, доплати та березневу індексацію.

Виплата пенсій в Україні — що потрібно знати

Нагадаємо, в Україні запроваджено обов’язкову ідентифікацію для окремих категорій пенсіонерів — ВПО, осіб на окупованих територіях і тих, хто тривалий час перебуває за кордоном. Це потрібно для підтвердження права на отримання виплат і запобігання зловживанням.

Пройти перевірку необхідно до 1 квітня. У разі невиконання вимоги або відсутності декларації про неотримання пенсії від РФ виплати можуть призупинити.

Ідентифікацію можна пройти онлайн через відеозв’язок, у сервісному центрі ПФУ або за допомогою електронного підпису. Для громадян за кордоном передбачена можливість підтвердження через консульські установи.