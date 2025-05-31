Українцям загрожує блокування карток: що варто знати про нові банківські перевірки

Кредитні картки

Реклама

Вже з 1 червня українські банки посилять фінансовий моніторинг карткових переказів, що може призвести до масових блокувань рахунків.

Про це попереджає адвокат Богдан Янків.

За його словами, особливо уважними слід бути при заповненні поля «призначення платежу» — навіть одна неточність може викликати інтерес банку або податкової.

Реклама

За словами юриста, серед найбільш «ризикованих» формулювань у призначенні платежу — згадки про криптовалюту, оплату товарів чи послуг без ФОП, а також невідповідність виду діяльності у КВЕДах.

Використання слів, пов’язаних із криптовалютою, привертає особливу увагу банків, оскільки її обіг досі не легалізовано в Україні. Це може бути розцінено як фінансові операції сумнівного походження.

Оплата товарів або послуг без оформленого ФОП також є сигналом про можливу незаконну підприємницьку діяльність. Банк може призупинити операцію, а податкова — зацікавитись отримувачем.

У разі, якщо у призначенні платежу зазначено діяльність, яка не відповідає КВЕДам ФОПа, це може стати підставою для втрати статусу платника єдиного податку.

Реклама

Крім того, обережність слід проявити з такими формулюваннями:

«повернення боргу» — якщо такі перекази регулярні або великі, фінмоніторинг може визнати їх підозрілими;

«завдаток», «аванс», «передоплата» — мають юридичні відмінності, що можуть вплинути на зобов’язання сторін;

«компенсація витрат» — у випадку оплати комуналки за орендовану нерухомість це може вважатися доходом фізособи, а не ФОПа, і обкладатися податком 18%;

«подарунок» — податок не сплачується тільки при переказі від близького родича і в межах 2000 грн;

«донат», «благодійна допомога» — не оподатковуються лише у випадку, якщо отримувач — зареєстрований волонтер, військовий або благодійна організація.

Нагадаємо, від 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові обмеження на карткові грошові перекази для фізичних осіб. Місячний ліміт залежатиме від рівня фінансового ризику клієнта.

Для українців, яких банки класифікують як осіб із середнім або низьким рівнем ризику, щомісячний ліміт на перекази буде зменшено до 100 тисяч гривень. А для клієнтів із високим рівнем ризику ця сума обмежується 50 тисячами гривень на місяць.

Такі обмеження впроваджуються в рамках виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). Згідно з цими домовленостями, фінансові операції громадян мають бути повністю прозорими та підлягати контролю.

Реклама