- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 626
- Час на прочитання
- 2 хв
Українцям загрожує відключення газу через копійчані борги: подробиці
Нафтогаз попереджає: несплата навіть дрібних сум за газ може обернутися відключенням від «блакитного палива».
В Україні змінюються підходи до оплати за газ. Компанія «Нафтогаз», яка обслуговує 98% споживачів, попередила, що відключення можливе навіть за мінімальний борг у 40–50 гривень. Це правило діятиме незалежно від пори року — навіть під час опалювального сезону.
Про це пише «На Пенсії».
Коли саме відключають газ
Головним фактором для відключення є прострочення платежу. Українці зобов’язані сплачувати:
за розподіл газу — до 20 числа кожного місяця;
за постачання газу — до 25 числа наступного місяця (за базовою річною пропозицією).
Якщо ці терміни прострочені більш ніж на десять днів, газопостачання можуть призупинити.
Чи мають право відключати без попередження
Просто прийти й відключити газ газовики не можуть. За словами адвоката Юрія Айвазяна, відповідно до Правил постачання природного газу, споживач повинен отримати письмове попередження не менш ніж за 10 днів.
У такому повідомленні обов’язково зазначають:
причину відключення;
суму боргу;
дату, коли газопостачання буде припинено.
Відновлення подачі газу: що треба знати
Сплатити лише борг буде недостатньо. Для відновлення газопостачання клієнту доведеться оплатити ще й витрати на відключення та повторне підключення.
Фахівці наголошують: навіть дрібна заборгованість може спричинити серйозні проблеми. Щоб уникнути неприємностей, українцям радять перевіряти стан рахунків і своєчасно проводити оплати.
Нагадаємо, масовані удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України загрожують стабільності опалювального сезону та безпеці енергопостачання в країні.
Найбільш уразливі області — це Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська та Миколаївська. Західні області будуть менш залежними від центральної системи і зможуть частково компенсувати проблеми.
У центральних містах, зокрема в Києві та Одесі, забезпечення стабільного постачання енергії буде значно складніше через застарілу систему розподілу.
Експерт закликає готуватися до можливих перебоїв, особливо у регіонах, що постійно зазнають атак. Відновлення пошкоджених компресорних станцій та газових об’єктів набагато складніше, ніж ремонт трансформаторів або генерацій електроенергії, тому важливими є системна підготовка та планування ресурсів на зиму.