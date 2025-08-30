ТСН у соціальних мережах

Українцям загрожує відключення газу через копійчані борги: подробиці

Нафтогаз попереджає: несплата навіть дрібних сум за газ може обернутися відключенням від «блакитного палива».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Газ

Газ / © Pixabay

В Україні змінюються підходи до оплати за газ. Компанія «Нафтогаз», яка обслуговує 98% споживачів, попередила, що відключення можливе навіть за мінімальний борг у 40–50 гривень. Це правило діятиме незалежно від пори року — навіть під час опалювального сезону.

Про це пише «На Пенсії».

Коли саме відключають газ

Головним фактором для відключення є прострочення платежу. Українці зобов’язані сплачувати:

  • за розподіл газу — до 20 числа кожного місяця;

  • за постачання газу — до 25 числа наступного місяця (за базовою річною пропозицією).

Якщо ці терміни прострочені більш ніж на десять днів, газопостачання можуть призупинити.

Чи мають право відключати без попередження

Просто прийти й відключити газ газовики не можуть. За словами адвоката Юрія Айвазяна, відповідно до Правил постачання природного газу, споживач повинен отримати письмове попередження не менш ніж за 10 днів.

У такому повідомленні обов’язково зазначають:

  • причину відключення;

  • суму боргу;

  • дату, коли газопостачання буде припинено.

Відновлення подачі газу: що треба знати

Сплатити лише борг буде недостатньо. Для відновлення газопостачання клієнту доведеться оплатити ще й витрати на відключення та повторне підключення.

Фахівці наголошують: навіть дрібна заборгованість може спричинити серйозні проблеми. Щоб уникнути неприємностей, українцям радять перевіряти стан рахунків і своєчасно проводити оплати.

Нагадаємо, масовані удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України загрожують стабільності опалювального сезону та безпеці енергопостачання в країні.

Найбільш уразливі області — це Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська та Миколаївська. Західні області будуть менш залежними від центральної системи і зможуть частково компенсувати проблеми.

У центральних містах, зокрема в Києві та Одесі, забезпечення стабільного постачання енергії буде значно складніше через застарілу систему розподілу.

Експерт закликає готуватися до можливих перебоїв, особливо у регіонах, що постійно зазнають атак. Відновлення пошкоджених компресорних станцій та газових об’єктів набагато складніше, ніж ремонт трансформаторів або генерацій електроенергії, тому важливими є системна підготовка та планування ресурсів на зиму.

