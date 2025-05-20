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Українцям зараховуватимуть іноземний стаж для пенсії: що змінилося
Уряд змінив правила нарахування пенсій: тепер іноземний стаж буде враховуватися.
Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям, що працювали за кордоном, зараховувати набутий там страховий стаж для визначення права на пенсію за віком в Україні. Обов’язковою вимогою є наявність документів, які підтверджують цей стаж.
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.
Як зазначив народний депутат Павло Фролов, раніше для нарахування пенсії враховувався лише стаж, отриманий в Україні або в державах, з якими укладено відповідні міжнародні угоди.
Раніше пенсія розраховувалася лише на основі стажу в Україні або країнах, з якими є відповідні міжнародні угоди.
Вимоги до страхового стажу для пенсії за віком у 2025 році:
У 60 років: не менше 32 років
У 63 роки: від 22 до 32 років
У 65 років: від 15 до 22 років
Наразі розмір пенсії залежить від внесків, сплачених в Україні.
«Зміни встановлюють справедливість у призначенні пенсій для мільйонів українців, які працюють за кордоном та забезпечать їх усіма належними правами при поверненні в Україну», — зазначив нардеп.
Раніше ми повідомляли, хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії.