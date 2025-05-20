ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1533
Час на прочитання
1 хв

Українцям зараховуватимуть іноземний стаж для пенсії: що змінилося

Уряд змінив правила нарахування пенсій: тепер іноземний стаж буде враховуватися.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пенсія в Україні

Пенсія в Україні / © УНІАН

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям, що працювали за кордоном, зараховувати набутий там страховий стаж для визначення права на пенсію за віком в Україні. Обов’язковою вимогою є наявність документів, які підтверджують цей стаж.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Як зазначив народний депутат Павло Фролов, раніше для нарахування пенсії враховувався лише стаж, отриманий в Україні або в державах, з якими укладено відповідні міжнародні угоди.

Раніше пенсія розраховувалася лише на основі стажу в Україні або країнах, з якими є відповідні міжнародні угоди.

Вимоги до страхового стажу для пенсії за віком у 2025 році:

  • У 60 років: не менше 32 років

  • У 63 роки: від 22 до 32 років

  • У 65 років: від 15 до 22 років

Наразі розмір пенсії залежить від внесків, сплачених в Україні.

«Зміни встановлюють справедливість у призначенні пенсій для мільйонів українців, які працюють за кордоном та забезпечать їх усіма належними правами при поверненні в Україну», — зазначив нардеп.

Раніше ми повідомляли, хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie