Ціни у жовтні різко зросли: що й наскільки здорожчало для українців
Продуктовий кошик дорожчає. Держстат оприлюднив, на скільки підскочили ціни на яйця, овочі та сало.
У жовтні 2025 року базова інфляція в Україні становила 0,6% (за рік — 10,2%), тоді як загальна інфляція досягла 0,9% за місяць і 10,9% у річному вимірі.
Про це повідомили у Держстаті.
Хоча найбільший вплив на інфляцію мали продукти харчування (+1,6%), зокрема яйця (+11%) та овочі (+10,4%), транспортні витрати також дещо зросли.
У сфері транспорту: ціни зросли лише на 0,1%. Причиною стало подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті (+0,6%). Водночас ціни на проїзд у залізничному пасажирському транспорті знизилися на 5%.
Нагадаємо, у найближчі місяці ціни на хліб поступово зростатимуть. Однак експерти не бачать сенсу робити запаси, адже цей продукт швидко псується.
В Україні протягом жовтня курс долара почав активно зростати. Цілком ймовірно, що у листопаді американська валюта продовжить дорожчати. Протягом цього місяця валютний ринок може залишатися напруженим.