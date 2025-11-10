ТСН у соціальних мережах

Гроші
139
1 хв

Ціни у жовтні різко зросли: що й наскільки здорожчало для українців

Продуктовий кошик дорожчає. Держстат оприлюднив, на скільки підскочили ціни на яйця, овочі та сало.

Руслана Сивак
Продукти

У жовтні 2025 року базова інфляція в Україні становила 0,6% (за рік — 10,2%), тоді як загальна інфляція досягла 0,9% за місяць і 10,9% у річному вимірі.

Про це повідомили у Держстаті.

Хоча найбільший вплив на інфляцію мали продукти харчування (+1,6%), зокрема яйця (+11%) та овочі (+10,4%), транспортні витрати також дещо зросли.

Держстат оприлюднив дані про інфляцію у жовтні. / © Державна служба статистики України

У сфері транспорту: ціни зросли лише на 0,1%. Причиною стало подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті (+0,6%). Водночас ціни на проїзд у залізничному пасажирському транспорті знизилися на 5%.

Держстат оприлюднив дані про інфляцію у жовтні / © Державна служба статистики України

Нагадаємо, у найближчі місяці ціни на хліб поступово зростатимуть. Однак експерти не бачать сенсу робити запаси, адже цей продукт швидко псується.

В Україні протягом жовтня курс долара почав активно зростати. Цілком ймовірно, що у листопаді американська валюта продовжить дорожчати. Протягом цього місяця валютний ринок може залишатися напруженим.

