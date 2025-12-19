Українців очікує підвищення зарплат 2026 року: НБУ прогнозує посилення міграції та дефіциту кадрів

2026 року в Україні зростуть зарплати

Ринок праці в Україні залишається ринком шукача. Через мобілізацію та міграційні процеси бізнес відчуває гострий брак кваліфікованих кадрів, і ця тенденція зберігатиметься наступного року. Як наслідок, українців очікує підвищення заробітної плати.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Національного банку України за грудень 2025 року.

Чому зростатимуть зарплати

Регулятор констатує, що головним чинником підвищення виплат залишається конкуренція за людей.

«НБУ очікує збереження чистого відпливу населення наступного року, тож тиск на ринку праці зберігатиметься. Відповідно підприємства і надалі змушені будуть підвищувати зарплати, конкуруючи за працівників», — зазначається у документі1.

Вже зараз, у другому півріччі 2025 року, зарплати в приватному секторі зростали темпами понад 20% у рік. Опитування Європейської бізнес асоціації показало, що 74% підприємств вважають дефіцит кадрів значною проблемою.

Не лише приватний сектор

На зростання доходів вплинуть і державні рішення. Зокрема, у 2026 році заплановане підвищення мінімальної заробітної плати.

«Додатковим чинником зростання доходів, передусім у бюджетній сфері, стане заплановане підвищення на 8.1% мінімальної заробітної плати в 2026 році», — йдеться у звіті.

Є одне «але»

Водночас у Нацбанку попереджають: темпи зростання зарплат можуть дещо сповільнитися порівняно з поточним роком. Причина — обмежені фінансові можливості бізнесу.

«Можливості витрачати більше на персонал обмежені, виробництво розширюватиметься повільно, тож зростання зарплат сповільниться», — прогнозує регулятор.

Тим не менш, подальше сповільнення інфляції сприятиме тому, що реальні доходи (купівельна спроможність) українців продовжуватимуть зростати.

