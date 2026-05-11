Українців попередили про нове підвищення цін на стратегічний продукт
В Україні зросли ціни на хліб. Окремі види вже коштують понад 50 грн. Експерти прогнозують подальше здорожчання продуктів.
В українських магазинах продовжують зростати ціни на хліб. За останній місяць подорожчали одразу кілька популярних позицій, а окремі види продукції вже перевищили психологічну позначку у 50 грн за буханець.
Про це свідчать дані Мінфіну.
За даними моніторингу цін, у травні зросла вартість як житнього, так і пшеничного хліба.
Скільки коштує хліб у травні
Зокрема, житній “Столичний” вагою 950 г тепер коштує близько 51 грн, тоді як у квітні його продавали менш ніж за 50 грн. Також подорожчав “Бородинівський” хліб, а ціна на пшеничну нарізку в окремих мережах перевищила 52 грн.
Експерти попереджають, що тенденція до зростання цін може зберегтися й надалі. Так, за словами президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, до кінця 2026 року хліб та інші продукти можуть здорожчати ще на 20-25% у порівнянні з минулим роком.
Він каже, що головними причинами залишаються високі витрати виробників — насамперед ціни на пальне, електроенергію та добрива. Саме ці фактори найбільше впливають на собівартість зерна та виробництво харчових продуктів.
Водночас експерт не очікує різкого стрибка вартості у найближчі місяці. Наразі ситуація із запасами зерна в Україні залишається стабільною, а стан посівів не викликає серйозного занепокоєння.
Однак ризики для ринку все ж існують. Нагадаємо, на ціни можуть вплинути нові стрибки тарифів на електроенергію або несприятливі погодні умови.
Зазначимо, що синоптики прогнозують дощі в більшості регіонів країни, що позитивно позначається на майбутньому врожаї.