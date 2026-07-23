Українців попередили про нові тарифи на комуналку: що здорожчає вже найближчим часом

Комунальні платежі / © ТСН.ua

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В Україні цього року не планують переглядати тарифи на електроенергію, природний газ і теплопостачання. Водночас у більшості міст уже підвищують вартість холодного водопостачання та водовідведення.

Про це розповів народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Він заявив, що українцям не варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію, природний газ і теплопостачання до кінця року.

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«Звичайно, ціна на електричну енергію, на газ і на теплопостачання цього року не зміниться», — сказав Нагорняк.

Чому зростають тарифи на воду

Водночас, за словами депутата, ситуація з водопостачанням є значно складнішою.

Він зазначив, що від липня у більшості українських міст змінюються тарифи на холодне водопостачання та водовідведення.

«На жаль, змінюються ціни, але це вимушений крок від більшості водоканалів у різних українських містах. Зараз із липня місяця в переважній більшості змінюються тарифи на холодне водопостачання, водовідведення», — заявив народний депутат.

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За словами Нагорняка, багато підприємств водопостачання сьогодні працюють у вкрай складних фінансових умовах. Він стверджує, що регулятор тривалий час не переглядав тарифи, через що водоканали втратили можливість покривати свої витрати.

«Це вимушений крок, тому що регулятор тривалий час нічого не робив, не брав на себе політичної відповідальності, не змінював тариф для більшості українських міст», — сказав депутат.

Чому без підвищення тарифів не обійтися

Народний депутат пояснив, що водоканали витрачають значні кошти на оплату електроенергії, необхідної для роботи насосного обладнання.

«Зараз багато міст мають достатньо складну фінансову ситуацію, коли їм потрібно, в тому числі, закуповувати електричну енергію для того, аби підіймати воду з надр і подавати її для населення. Вони цих фінансових ресурсів не мають», — наголосив Нагорняк.

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За словами парламентаря, саме через нестачу коштів більшість водоканалів були змушені переглянути тарифи на холодне водопостачання та водовідведення.

Комунальні платежі в Україні — останні новини

Нагадаємо, Держпродспоживслужба закликає українців вчасно проводити обов’язкову періодичну повірку лічильників газу та електроенергії відповідно до Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Ігнорування термінів грозить зміною алгоритмів нарахування та суттєвим зростанням сум у платіжках. Усі роботи з демонтажу, транспортування, обслуговування, ремонту та монтажу здійснюються компаніями-постачальниками послуг.

Також, НКРЕКП ухвалила рішення звільнити від плати за доставку газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання.

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Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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