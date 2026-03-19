Українців попередили про “застарілі” гроші: які купюри вже не приймуть у магазинах

Національний банк України продовжує оновлювати готівковий обіг, поступово вилучаючи застарілі банкноти. Станом на березень 2026 року в обігу залишаються лише купюри частково третього та четвертого поколінь, тоді як старі гривні вже втратили статус платіжного засобу.

Як повідомляє НБУ, банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) більше не приймаються для розрахунків. Водночас українці можуть обміняти такі гроші на дійсні у відділеннях банків.

Які купюри вийшли з обігу — список

З обігу повністю виведені купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень старих зразків різних років — від 1992-го до початку 2000-х.

У Нацбанку пояснюють: за час існування гривні було випущено чотири покоління банкнот, які відрізняються дизайном і рівнем захисту. Саме застарілі варіанти поступово вилучаються для підвищення безпеки готівки.

Водночас регулятор уже розпочав підготовку до виведення з обігу й інших купюр із застарілим дизайном. Йдеться, зокрема, про банкноти:

20 гривень зразка 2003 року

50 гривень зразка 2004 року

100 гривень зразка 2005 року

200 гривень зразка 2007 року

500 гривень зразка 2006 року

Важливо, що значення має саме зразок (дизайн) банкноти, а не рік її друку. Наприклад, купюри одного зразка могли випускатися протягом багатьох років, але всі вони одночасно втрачають платоспроможність.

У НБУ наголошують: громадянам варто перевірити свої готівкові заощадження та за потреби обміняти застарілі купюри на дійсні.

Раніше повідомллося, що в Україні зникнуть банкноти 500 гривень старого зразка. Головна ціль такого рішення — підвищення якості готівки в обігу, з огляду на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Вони майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.