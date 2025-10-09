Українців звільнили від низки платежів: кого це торкнеться

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Верховна Рада ухвалила важливий закон, який звільняє військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та інші категорії постраждалих від війни українців від сплати низки адміністративних зборів. Пільги стосуються таких ключових послуг, як реєстрація нерухомості, відкриття бізнесу та отримання документів у ДРАЦС.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Нововведення спрямоване на підтримку громадян, які зазнали найбільшого впливу війни. Згідно з документом, від сплати адміністративного збору звільняються:

Реклама

Військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях;

Особи, звільнені з російського полону;

Члени сімей загиблих воїнів;

Люди, які отримали інвалідність внаслідок війни;

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Жителі територій, де тривають бойові дії, або тимчасово окупованих;

Волонтери, які діяли у районах бойових дій.

За які послуги не доведеться платити

Закон охоплює найпопулярніші реєстраційні дії, які вимагали сплати адміністративного збору. Відтепер для вищезгаданих категорій громадян безкоштовними будуть:

Реєстрація права власності на нерухоме майно;

Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (відкриття бізнесу);

Реєстрація актів цивільного стану (народження, шлюб, смерть, зміна імені тощо).

Втрати місцевих бюджетів, які виникнуть через несплату цих зборів, будуть компенсовані з державного бюджету.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги Народу» Богдан Кицак заявив, що ідея підвищити зарплату кожному військовому на 10 тисяч гривень є технічно неможливою через брак коштів у бюджеті. За його підрахунками, такий крок вимагатиме близько 8 мільярдів гривень щомісяця, або ж майже 100 мільярдів на рік.

Нардеп підкреслив, що необхідну суму неможливо зібрати навіть за рахунок радикальної економії, як-от закриття телемарафону чи обмеження зарплат чиновників, та висловив скепсис щодо швидкого ефекту від боротьби з корупцією на митниці чи детінізації економіки.