Україну чекає надскладна зима: Буданов про стан енергетики

Кирило Буданов

Україна наближається до глибокої енергетичної кризи, яка може вплинути не лише на побутове споживання, а й поставити під загрозу роботу бізнесу та стійкість економіки.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час зустрічі з представниками CEO Club Ukraine, повідомляє Суспільне.

За його словами, проблема має значно ширший характер, ніж просто відключення електроенергії, і пов’язана з системним дефіцитом потужностей.

«Я зі свого боку хотів би сказати, що в нас є величезна проблема з енергетикою. Не в сенсі, що просто вимикають світло, а в принципі ми прийшли до стану, де, по-перше, у нас великий дефіцит. Можемо перейти в цифру, але буде просто страшно. Він значний, просто повірте», — зазначив Буданов.

Він також звернув увагу на тарифний фактор, який ускладнює ситуацію для бізнесу. Висока вартість електроенергії, за його словами, послаблює конкурентоспроможність українських компаній і поглиблює кризові явища в економіці.

В Офісі президента вважають, що одним із ключових напрямів виходу із ситуації має стати децентралізація енергосистеми та розвиток альтернативної генерації.

«Треба думати про альтернативні шляхи. Розбудову малих альтернативних генерувальних можливостей. Ви знаєте, воно залежить від першої частини, скільки це продовжиться? Оскільки відповіді однозначної у нас немає, то й прямої відповіді на ваше питання теж немає», — пояснив посадовець.

Водночас він наголосив, що прогнозувати терміни відновлення енергосистеми складно, адже це напряму залежить від перебігу бойових дій.

Наприкінці виступу Буданов закликав не розраховувати на швидке вирішення проблем після завершення війни та вже зараз готуватися до складної зими.

«Настільки складного становища у нас ще не було. Наступна зима вже близько, і ми маємо готуватися до неї зараз», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що через обстріли Росії 31 березня у 5 областях України застосовують аварійні відключення.

Ми раніше інформували, що через війну та ворожі обстріли енергооб’єктів частина людей у Херсонській та Харківській областях залишається без електрики.