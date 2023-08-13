Україну заполонили фальшиві купюри: як не попастися і розпізнати підробку

У разі сумнівів щодо справжності купюр громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень НБУ.

В Україні продовжують фіксувати фальшиві купюри. Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Про це повідомляє НБУ.

Справжність банкноти перевіряється в такий спосіб:

1) на дотик перевіряється банкнотний папір і рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку;

2) проти світла візуально перевіряються:

наявність водяних знаків;

наявність наскрізного елемента – фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла;

наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла можна побачити в прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, напису "ГРН" та зображення малого Державного Герба України (тризуба);

3) змінюючи кут нахилу.

"У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку України. Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення Національний банк повідомляє Бюро економічної безпеки України, усі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань", - порадили у НБУ.

Як повідомляли раніше, у НБУ відповіли, коли в Україні скасують фіксований курс долара.

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