Український будівельний гігант призупинив виробництво через відсутність локомотивів

Пилипенко пояснив, що години та дні простою виробничих підприємств коштують державі від 1 до 3% втраченого зростання ВВП.

Відома українська компанія з виробництва будівельних матеріалів "Ковальська" зупинила на кілька днів 80% виробничих потужностей через неможливість доставити сировину залізницею.

Про це розповів гендиректор компанії Сергій Пилипенко.

"Понад 500 вагонів з цементом і щебенем нікуди не рухалися через тотальну відсутність тяги. Ми зупинили відвантаження бетону для наших клієнтів і всі сили кинули на те, щоб доставити сировину. Поки ми намагалися "дотягти" свої вагони, простоювали цементні заводи, які так само не можуть отримувати вчасно сировину і відвантажувати продукцію", — розповів Пилипенко.

За його словами, проблеми залізниці, що накопичувались роками, зараз перетворились на системну кризу. Це може спричинити важкі наслідки для всіх учасників ринку.

Пилипенко вважає, будівельники, як і наприклад, аграрії чи металурги, стали "заручниками системних помилок і безвідповідальності керманичів транспортного монополіста", тобто "Укрзалізниці". Підприємець вважає, що найбільші ризики для економічного зростання України несе незадовільний стан залізниці.

"Майже 70% вантажів нашої економіки та зокрема 80% будівельної галузі – ось реальний вплив залізниці на стан речей", — зазначив будівельник.

Пилипенко пояснив, що години та дні простою виробничих підприємств коштують державі від 1 до 3% втраченого зростання ВВП.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримає 500 нових вагонів протягом двох років.

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