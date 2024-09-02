Укренерго без тендера заплатило 4,3 млрд грн за будівництво захисних споруд, жоден з 63 контрактів не завершений – дані Prozorro

Восени 2023 року державна НЕК «Укренерго» без тендера уклала 63 однотипних контакти на суму 69 млн грн кожен на облаштування захисних споруд на трансформаторах. Станом на 1 вересня 2024 року жоден з цих контрактів не завершений, а їхні терміни продовжувалися мінімум три рази.

Про це свідчать дані системи Prozorro_ пише telegraf.com.ua.

Всі 63 контракти Укренерго, які були підписані без тендера, мають практично одну ціну – 69 038 810,94 грн або 69 489 315,11 грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-25-008920-a Вони були підписані в період з вересня по листопад 2023 року. Загальна вартість контрактів, укладених в обхід тендера, – 4,3 млрд грн.

Крайній термін виконання робіт був зазначений 22 лютого 2024 року. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-25-007391-a Однак як мінімум тричі – 16 лютого, 2 квітня та 28 червня 2024 року – до контракту вносилися зміни, в яких термін дії договору постійно продовжувався.

Станом на 1 вересня 2024 року по жодному з 63 однотипних контрактів у системі Prozorro немає звіту про виконаний договір.

Раніше ЗМІ повідомили про відставку керівника державної НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького через незадовільну ситуацію з будівництвом захисних споруд на об’єктах державної компанії.