«Укренерго» минулого року уклало 63 договори на будівництво укриттів за 4,3 млрд і жоден з них досі не виконано

Державна компанія «Укренерго» в 2023 році заключила 63 ідентичні договори на будівництво захисних споруд на трансформаторах на загальну суму 4,3 млрд грн і жоден з контрактів станом на липень 2024 року не виконано.

Про це повідомив журналіст Сергій Лямець з посиланням на дані системи Prozorro.

«Укренерго» уклало 63 однакові угоди на спорудження захисту для трансформаторів, але з різними виконавцями. У кожному з них стоїть однакова цифра - 69 мільйонів. до цієї миті жоден з цих контрактів не закритий, хоча зведення захисних споруд мало закінчитися ще у січні 2024 року. Це було б дуже вчасно, адже з лютого почалися нові атаки росіян на енергетичні об'єкти», - пише журналіст.

Натомість контакти кілька разів продовжували, у січні 2024 року, у лютому, у квітні, у червні. Причину Укренерго не розкриває. Це може бути як невиконання робіт так і відсутність оплати.

«Що саме міститься у змінах до договорів, на сайті Prozorro не повідомляється. Але головне зрозуміло: договори досі не виконані. Можливо, через це було пошкоджено на кілька об’єктів більше, ніж мало бути. Або ж "черепахи" вже побудовані, проте не введені в експлуатацію. Не знаю, бо скрізь таємниця», - зазначив Лямець.

У деяких випадках, "Укренерго" укладало контракт з компаніями, які не мали досвіду проведення відповідних робіт.

«Ноу-нейми отримували сотні мільйонів. Наприклад, ТОВ "СЕВЕН СІ АЙ" уклало з державним монополістом п'ять контрактів по 69 млн грн кожен, загалом на 350 млн грн. Ось посилання на одну з таких закупівель. Ще близько мільярда засвоїла харківська корпорація "Союз". Також серед серійних переможців помічені "Трест "Житлобуд", "Інтеграл Сістемс", "Кавер Енерджі Плюс", тощо», - зазначив Сергій Лямець.