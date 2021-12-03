«Укрнафта» завершила буріння свердловини на Верхньомасловецькому родовищі

«Укрнафта» завершила спорудження нафтової свердловини №103 на Верхньомасловецькому родовищі у Сколівському районі Львівської області.

В процесі буріння були виконані основні геологічні завдання: розкриті цільові горизонти, проведено відбір керну, здійснено випробування пластів на кабелі та виконано комплекс ГДС (геофізичних досліджень свердловин). Фахівцям «Укрнафта» вдалося скоротити терміни робіт на 11 діб. Роботи були розпочаті 14 вересня 2021 року, а вже 26 жовтня свердловина була закінчена бурінням.

Наразі об'єкт вже введено в експлуатацію. Свердловина №103 виправдала очікування компанії – її добова продуктивність складає 29 тон нафти. Фактична глибина розвідувальної похило-скерованої свердловини становить 1455 м із відходом від вертикалі 570 м, максимальний зенітний кут – 38°.

Верхньомасловецьке нафтове родовище відкрито у 2001 році пошуковою свердловиною №1. Родовище розташоване у Львівській області, на висоті 800 метрів над рівнем моря. Це єдине на Прикарпатті родовище відкрите у 21 столітті.