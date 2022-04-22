"Укрпошта" на аукціоні продала за 5 млн грн популярну марку з російським військовим кораблем

"Укрпошта" на аукціоні продала за 5 млн грн популярну марку з російським військовим кораблем

"Укрпошта" на благодійному аукціоні Prozorro.Продажі продала за 5 млн грн популярну марку із російським військовим кораблем.

Після продажу марки сайт "Укрпошти" зазнав потужної DDоS атаки зі сторони РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначається, кошти з аукціону підуть на Збройні сили України.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що тепер компанія випустить ще одну марку із кораблем: "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО» або “Russian Warship … DONE”. Її тираж становитиме 5 млн примірників, а конверту - 1 млн. Також Смілянський повідомив, що після продажу марки сайт Укрпошти зазнав потужної DDоS атаки зі сторони РФ.

"Найближчими днями, ми подумаємо як врахувати недоліки при запуску першої марки, та не нехтуючи правилами безпеки дамо приблизний графік запуску та продажі марок", - написав гендиректор "Укрпошти".

Фото: Ігор Смілянський

Фото: Ігор Смілянський

Фото: Ігор Смілянський

Нагадаємо, "Укрпошта" зранку 20 квітня припинила продаж марки з російським кораблем, яка викликала неабиякий ажіотаж. Було продано близько 700 тисяч одиниць.

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