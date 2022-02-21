"Укрпошта" запустила перекази за номером телефону: як працює послуга

"Укрпошта" запустила перекази за номером телефону: як працює послуга

Переказати кошти можна у поштовому відділенні або на сайті "Укрпошти" .

Державна "Укрпошта" приєдналася до сервісу Visa Alias і запустила переказ коштів за номером телефону.

Про це у понеділок, 21 лютого, йдеться в пресрелізі компанії.

Послуга доступна для клієнтів, які користуються платіжними картками Visa. Здійснити переказ можна не за реквізитами одержувача, а за номером телефону.

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"Перевага цього способу оплати, окрім простоти, в підвищеній безпеці, адже карткові реквізити одержувача не розголошуються", — йдеться в повідомленні.

Переказати кошти можна у поштовому відділенні або на сайті "Укрпошти" (потрібно обрати спосіб оплати за телефоном).

В "Укрпошті" відзначили, що в середньому клієнти "Укрпошти" за день здійснюють понад 50 тис. карткових операцій.

Нагадаємо, що від 14 лютого за "ковідну" тисячу українці можуть передплатити друковані видання на "Укрпошті".

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