"Укрпошта" знижує вартість експрес-доставки до Польщі: коли та як зміниться ціна

Нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів.

Від 1 січня тарифи на відправлення посилок до Польщі через EMS-сервіс (прискорена міжнародна доставка) "Укрпошти" будуть знижені на 75%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів.

Так, від січня EMS-відправлення з України до Польщі вагою до 1 кг коштуватиме $6; до 10 кг – близько $8,85, до 20 кг – до $12,5.

"Враховуючи, скільки українців виїхало до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, це має допомогти рідним підтримувати зв’язок не лише вербально", – кажуть в компанії.

На початку жовтня пошта Польщі на 75% знизила тарифи на доставку EMS-відправлень до України.

Нагадаємо, "Укрпошта" розпочала виплату пенсій на визволеній частині Херсонщини.

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