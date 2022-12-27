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"Укрпошта" знижує вартість експрес-доставки до Польщі: коли та як зміниться ціна

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Укрпошта" знижує вартість експрес-доставки до Польщі: коли та як зміниться ціна

Фото: Укрпошта

Нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів.

Від 1 січня тарифи на відправлення посилок до Польщі через EMS-сервіс (прискорена міжнародна доставка) "Укрпошти" будуть знижені на 75%.  

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів. 

Так, від січня EMS-відправлення з України до Польщі вагою до 1 кг коштуватиме $6; до 10 кг – близько $8,85, до 20 кг – до $12,5.

"Враховуючи, скільки українців виїхало до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, це має допомогти рідним підтримувати зв’язок не лише вербально", – кажуть в компанії.

На початку жовтня пошта Польщі на 75% знизила тарифи на доставку EMS-відправлень до України.

Нагадаємо, "Укрпошта" розпочала виплату пенсій на визволеній частині Херсонщини.

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Дата публікації
Перегляди
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