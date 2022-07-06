"Укрзалізниця" може отримати $200 млн від Світового банку для нарощування експорту зерна

"Укрзалізниця" може отримати $200 млн від Світового банку для нарощування експорту зерна

Компанія попередньо домовилась із банком про фінансування проєктів.

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для розвитку пропускної спроможності експорту зерна.

Про попередню домовленість повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо домовилися зі Світовим банком про $200 млн фінансування наших проєктів щодо розвитку пропускної спроможності експорту зерна", – зазначив він.

Раніше стало відомо що в червні "Укрзалізниці" не вдалося наростити експорт зерна через логістичні обмеження.

Нагадаємо, Україна просить Туреччину допомогти розслідувати крадіжку Росією зерна.

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