Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Укрзалізниця" може отримати $200 млн від Світового банку для нарощування експорту зерна

Дата публікації
Перегляди
3
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" може отримати $200 млн від Світового банку для нарощування експорту зерна

Фото: Associated Press

Компанія попередньо домовилась із банком про фінансування проєктів.

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для розвитку пропускної спроможності експорту зерна.  

Про попередню домовленість повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо домовилися зі Світовим банком про $200 млн фінансування наших проєктів щодо розвитку пропускної спроможності експорту зерна", – зазначив він.

Раніше стало відомо що в червні "Укрзалізниці" не вдалося наростити експорт зерна через логістичні обмеження.

Нагадаємо, Україна просить Туреччину допомогти розслідувати крадіжку Росією зерна.

Читайте також:

Українське зерно у Туреччині – Україна просить заарештувати російське судно

Українське зерно у Туреччині – Україна просить заарештувати російське судно
Наступна публікація