“Укрзалізниця” відправила перший потяг до Китаю: буде йти 18 діб

“Укрзалізниця” відправила перший потяг до Китаю: буде йти 18 діб

У складі вантажного поїзда 43 контейнери з пиломатеріалами.

У вівторок, 28 вересня, “Укрзалізниця” запустила перший в історії незалежної України поїзд з експортним вантажем до Китаю.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Вантажний потяг відправився зі столичного контейнерного терміналу "ЦТС "Ліски". У його складі 43 контейнери з пиломатеріалами.

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На своєму шляху до міста Сіань поїзд подолає майже 10 тисяч кілометрів і пройде через територію 4 країн. Орієнтовний час у дорозі – 18 діб.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, залізничні контейнерні перевезення - найоптимальніший транспорт для торгівлі між Україною та Китаєм. “Плануємо, що такі поїзди стануть регулярними”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше в “Укрзалізниці” вирішили відмовитися від надмірного бронювання місць для потреб залізничників у понад десяти пасажирських поїздах. Відтепер у продаж щомісяця надходитиме 3 тисячі додаткових квитків.

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