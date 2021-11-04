"Укрзалізниця" від 1 грудня підвищить зарплату працівникам: скільки отримуватимуть залізничники

"Укрзалізниця" від 1 грудня підвищить зарплату працівникам: скільки отримуватимуть залізничники

Попереднє підвищення зарплат залізничників було у червні поточного року.

Від 1 грудня 2021 року "Укрзалізниця" планує підвищити заробітну плату залізничникам на 10%.

Про це повідомила пресслужба компанії з посиланням на очільника правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

"Підняти заробітну плату залізничникам вдалося завдяки позитивним операційним та фінансовим результатам компанії за останні місяці", — зазначили в "Укрзалізниці".

У компанії нагадали, що попереднє підвищення зарплат залізничників було в червні 2021 року.

Нагадаємо, 4 листопада попри планову індексацію тарифів на пасажирські перевезення "Укрзалізниця" запевнила громадян, що ціни на квитки зростати поки не будуть.

День залізничника: про тонкощі професії від працівника з понад 20-річним стажем

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання