Ультиматум Путіна не спрацював: Литва першою з країн ЄС повністю відмовилася від російського газу

Ультиматум Путіна не спрацював: Литва першою з країн ЄС повністю відмовилася від російського газу

У Міненергетики Литви наголосили, що за цих обставин вимога Росії платити за газ в рублях втрачає сенс, оскільки Литва більше не потребує російського газу і не планує за нього платити.

У відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні Литва повністю відмовилася від російського газу. Вже від початку квітня литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу.

Про це пише LRT з посиланням на Міністерство енергетики Литви.

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Як ззаначається, відтепер газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. Так, щомісяця на термінал буде надходити три великі обсяги скрапленого газу, якиого має вистачити для всіх клієнтів. Крім того, в разі потреби газ до Литви також можна буде постачати через газове сполучення з Латвією, а від 1 травня — і через газову мережу з Польщею.

Міністр енергетики Дайнюс Крейвис вже охрестив таке рішення поворотним моментом в історії енергетичної незалежності Литви.

"Ми перша країна ЄС серед країн-постачальників "Газпрому", яка забезпечила незалежність від поставок російського газу, і це є результатом довгострокової послідовності, енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень", — зазначив Крейвис.

У Міненергетики Литви наголосили, що за цих обставин вимога Росії платити за газ в рублях втрачає сенс, оскільки Литва більше не потребує російського газу і не планує за нього платити.

У відповідь російська газопостачальна компанія "Газпром" заявила, що більше не перекачуватиме газ з Росії через литовсько-білоруське сполучення.

Зазначається, що наразі транзитний газ через Литву продовжує транспортуватись для потреб Кенігсберга, але в іншому технічному режимі, ніж зазвичай, забезпечуючи передачу лише необхідної для транзиту кількості газу.

Нагадаємо, Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Роберт Габек 30 березня активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.

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