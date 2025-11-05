ТСН у соціальних мережах

Unex Bank залучив 327 млн грн інвестицій у капітал Актуально

Європейські інвестори продовжують інвестувати в українську банківську систему, підтверджуючи віру у перемогу України

Unex Bank залучив 327 млн грн інвестицій у капітал

Чеські власники цьогоріч більш ніж удвічі збільшили капітал АТ «ЮНЕКС БАНК». Завдяки додатковим внескам акціонерів у сумі 327 млн грн восени загальні інвестиції у Unex Bank сягнули 739 млн грн. АТ «ЮНЕКС БАНК» став одним з небагатьох, що збільшив статутний капітал під час повномасштабної війни в Україні саме за рахунок додаткових внесків акціонерів.

Додаткова капіталізація посилить фінансові можливості установи та пришвидшить подальше зростання кредитування, неторгових операцій, інвестицій у нові проєкти та сервіси, що є пріоритетом АТ «ЮНЕКС БАНК».

Слід зазначити, що капіталізація банку відбувалася декількома ітераціями. На початку 2025 року капітал Unex Bank збільшився на 120 млн грн, з яких 20 млн грн були залучені ще у 2023 році внаслідок дострокового переведення субординованого боргу у капітал банку. У другій половині 2025 року, після отримання дозволів Національного Банку України, АТ «ЮНЕКС БАНК» додатково залучив 327 млн грн, що пройшло у два етапи:

  1. У вересні 2025 року капітал першого рівня збільшився на 80 млн грн за рахунок збільшення статутного капіталу банку.

  2. У жовтні 2025 року капітал другого рівня збільшився на 247 млн грн за рахунок коштів субординованого боргу з подальшими плановим переведенням коштів у статутний капітал банку.

Інвестиції в АТ «ЮНЕКС БАНК» були пропорційними й надійшли від двох чинних акціонерів — громадян Чехії Томаша Фіали та Івана Світека, який є Головою Правління банку. За підсумком капіталізації розміри їх пакетів акцій залишаться на сталому рівні.

«Отримані інвестиції ми спрямуємо на розвиток банку: залучення нових клієнтів, розширення партнерств і подальшу реалізацію наших стратегічних проєктів. Збільшення капіталу відкриє додаткові можливості для зростання банку та підсилить нашу конкурентоздатність. Ми зможемо пропонувати клієнтам більші ліміти, розширені гарантії, а також продовжимо розробляти та впроваджувати нові продукти, інвестувати в цифрові сервіси. Наша мета — розширювати партнерства та зростати активніше», — говорить Іван Світек.

«Не словом, а ділом — підхід інвестора, який насправді вірить в Україну. Вже понад три з половиною роки держава проходить дуже складне випробування і робить це з гідністю. Нарощування вкладень в українські проєкти в цілому та у капітал банку зокрема лише доводить серйозність наших намірів продовжувати розвивати свій бізнес, вкладатися в перспективні проєкти та підтримувати українську економіку», — прокоментував співвласник Unex Bank Томаш Фіала.

Як повідомлялося раніше, АТ «ЮНЕКС БАНК» у червні 2021 року став першою за кілька років приватною українською фінустановою, що змогла залучити іноземні інвестиції, і зараз продовжує збільшувати свій капітал за рахунок коштів чеських інвесторів. 

Довідково:

Unex Bank — сучасний європейський банк, що працює в Україні з 1993 року.

У 2021 році після зміни власників банк почав новий етап розвитку — як фінтех-стартап із банківською ліцензією. Банк належить громадянам Чехії Томашу Фіалі, який володіє 75,01% акцій, та Івану Світеку, який володіє 24,99% акцій і з квітня 2021 року очолює правління банку.

Сьогодні в Україні працює 19 відділень Unex Bank у 13 областях України.

