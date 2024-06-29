Унікальне рішення МВФ щодо фінансової допомоги Україні: в Кабміні та Раді розповіли деталі

Це перший випадок, коли Україна пройшла вже четвертий перегляд програми МВФ, що означає продовження фінансування.

Рада виконавчих директорів МВФ у п'ятницю, 28 червня ухвалила четвертий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це передбачає виділення 2,2 млрд доларів на фінансування критичних видатків бюджету, зокрема соціальної допомоги, зарплат лікарів та вчителів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"До сьогодні в жодній програмі з МВФ Україна не проходила чотири перегляди. Це свідчення того, як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу. Готуємось до п'ятого перегляду програми з МВФ восени", – розповів прем'єр.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев пояснив, що означає це унікальне рішення МВФ. Успішний перегляд програми – це визнання того, що Україна виконала усі кількісні критерії за програмою на кінець першого кварталу та усі структурні маяки на кінець квітня 2024 року.

"Ми залишаємось у програмі, яка є парасолькою для левової частини пакета зовнішнього фінансування у сумі майже 122 млрд доларів. Виділення цього пакету розраховано на строк дії програми EFF (2 квартал 2023 - 1 квартал 2027)", – пояснив Гетманцев.

Голова Комітету ВР нагадав, що МВФ здійснює поквартальний моніторинг реалізації EFF, щоб гарантувати виконання програми, основною метою якої є підтримка макрофінансової стійкості та впровадження структурних реформ на шляху до членства України в ЄС.

"Наступний – п’ятий – перегляд має завершитись у другій половині вересня. З погляду зобов’язань по реформах, не бачу якихось суттєвих проблем з його проходженням", – зазначив Гетманцев.

За його словами, у разі успішного перегляду Україна отримає 6-й транш за програмою у вересні, на суму 1,1 млрд доларів.

Читайте також провідні новини дня: