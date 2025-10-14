Унікальний продукт українського «Інтерпайпа» став затребуваним на американському ринку

Реклама

Українська промислова компанія «Інтерпайп» створила муфтове з’єднання Intrepid-SP - спеціальне різьбове з’єднання між трубами (або між трубою та її частиною), яке використовують у нафтовій та газовій промисловості. Цей продукт був розроблений спеціально для США і ставзатребуваним на цьому ринку. Про це повідомляється на сайті «Інтерпайп».

https://interpipe.biz/ua/napivpremialne-rizbove-zednannia-intrepid-sp-stae-dedali-populiarnishym-na-rynku-ssha/

«Воно (з’єднання Intrepid-SP, - УНІАН) добре підходить для використання у похило-скерованих та горизонтальних свердловинах на сланцевих родовищах Західного Техасу. До речі, перша обсадна колона труб з Intrepid-SP була спущена ще у 2021 році саме у техаську похило-скеровану свердловину, підтвердивши на практиці свою міцність та ефективність», - зазначають у компанії.

Тепер, за даними «Інтерпайпу», нова розробка стає дедалі більш популярною серед американських нафтовиків.

«Наші клієнти-оператори наразі розширюють свою присутність у Пермському нафтогазоносному басейні. Щоб дати видобутку в регіоні друге життя, вони змушені використовувати більш складні конструкції свердловин із боковими відхиленнями. Обсадні труби зі з'єднаннями Intrepid-SP ефективно працюють в таких умовах. Високі операційні характеристики і підвищена структурна міцність роблять їх сильною альтернативою стандартній різьбі API Buttress», - зазначає Брайан Ніколс, менеджер «Інтерпайп» з продажу труб на ринки Північної та Південної Америки.

Зазначається, що «Інтерпайп» присутній на ринку США більше 20 років, пропонуючи американським споживачам широкий асортимент труб для розвідки, розробки та транспортування нафти та газу.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році ІНТЕРПАЙП реалізував 511 тис. тонн трубної продукції та 115 тис. тонн залізничної продукції.