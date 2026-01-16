Унікальний простір краси, цифрові сервіси і довіра мільйонів: як BROCARD пройшов 2025 рік

Реклама

BROCARD залишається одним із найбільших гравців українського ринку краси вже майже 30 років. На кінець року мережа об’єднувала 67 магазинів у 22 містах України, а кількість зареєстрованих клієнтів перевищила 2,5 мільйона. Асортимент налічував понад 34 тисячі товарів від 670 брендів – серед них 140 нішевих і 88 українських марок.

За підсумками року компанія сплатила до державного бюджету 1 мільярд 76 мільйонів гривень податків, а загальний обіг сягнув 6 мільярд 956 мільйонів гривень.

Однією з ключових подій 2025 року стало відкриття наприкінці літа BROCARD Beauty Garden у київському ТРЦ Respublika Park – найбільшого простору краси в Україні площею близько 1700 кв. метрів. В цьому амбітному проєкті компанія втілила концепцію «живого саду», поєднавши б’юті-простір із новим форматом клієнтського досвіду. Паралельно BROCARD розвивав напрям авторської парфумерії: у Києві з’явилися два нові бутики BROCARD Niche Bar – у ТРЦ Gulliver та Lavina Mall, а в Одесі після реновації відкрився оновлений бутик у ТЦ “Європа”.

Окремий напрям розвитку у 2025 році – цифрові сервіси. Клієнти завантажили мобільний застосунок BROCARD понад 1,58 мільйона разів і оформили через нього більш ніж 435 тисяч замовлень. Через інтернет-магазин BROCARD.UA було здійснено майже 330 тисяч покупок, а електронний подарунковий сертифікат eCard, який запустили навесні для онлайн-покупок і восени розширили на фізичні магазини, придбали близько 8 тисяч користувачів.

Компанія також посилила фокус на персоналізованому догляді. Упродовж року понад 19 тисяч відвідувачів магазинів скористалися сервісами апаратної діагностики шкіри, а наприкінці року BROCARD запустив новий напрям – діагностику волосся та шкіри голови.

Водночас 2025 рік для компанії залишався роком відповідальності. Від початку повномасштабного вторгнення BROCARD спрямував 302 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. Окремим напрямом стала підтримка фонду «Я буду твоїм тилом» – гуманітарної допомоги сім’ям з дітьми, що постраждали від війни: з 2022 року на програму було перераховано понад 556 тисяч гривень.

Підсумовуючи рік, у BROCARD прокоментували: «Ми прожили ці 365 днів у постійному діалозі – з клієнтами, з ринком, із самими собою. Змінювалися формати, переосмислювалися підходи й щодня піднімалося просте, але чесне запитання: “Як зробити ще краще?” Найцінніше в цих підсумках – не лише проєкти, цифри чи масштаби. Найцінніша – довіра. За кожною цифрою – живі історії. За кожним запуском – команда. За кожним візитом – прихильність клієнтів, яку ми не сприймаємо як належне. Дякуємо, що цей рік ми прожили разом».

Більше інформації про ключові результати BROCARD у 2025 році – в інфографіці нижче.