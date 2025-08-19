UNITED BY MINING — форум, що формує нову ресурсну геополітику

Реклама

Організатором заходу виступає Національна асоціація добувної промисловості України за підтримки Комерційного департаменту Посольства США в Україні.

На тлі підписаних угод між Україною, США та ЄС у сфері стратегічної сировини та спільної розробки родовищ, форум стане ключовою подією для запуску нових проєктів, презентації інвестиційних можливостей і формування довгострокових партнерств у добувній, енергетичній, будівельній та металургійній галузях.

United by Mining — це більше, ніж галузевий форум. Це майданчик для формування нової моделі ресурсної співпраці, де Україна — не тільки сировинна держава, а партнер, який має потенціал формувати правила гри на світовому ринку.

Реклама

Місія форуму — створити сучасну модель партнерства між Україною та світом у сфері природних ресурсів, засновану на довірі, сталості та спільній відповідальності за майбутнє.

Ключова мета форуму:

Створити відкритий майданчик для діалогу між владою, бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами з метою

Переосмислення підходів до розвитку ресурсного потенціалу України;

Модернізації добувної індустрії з фокусом на інновації та сталість;

Залучення стратегічних інвесторів та довгострокового капіталу;

Вдосконалення регуляторного середовища для індустріального прориву.

Форум стане точкою входу для глобального капіталу у критично важливі сектори: літій, титан, золото, кобальт, графіт, вольфрам, марганець, рідкісноземельні мінерали, сталь, цемент, природний газ, нафта та інше.

Реклама

Програма форуму охоплює чотири ключові теми:

Стратегічний потенціал України: запуск Фонду відбудови та роль у світовому ланцюгу постачання.

Стала відбудова України в контексті євроінтеграції.

Міжнародне партнерство: механізми та успішні кейси України в секторі критичних мінералів.

Синергія видобувної та переробної промисловості для забезпечення обороноздатності України.

На форум запрошені високе політичне керівництво України та країн-партнерів, керівники провідних українських і міжнародних компаній:

Олег Бондаренко — Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування

Олег Гоцинець — Голова Державної служби геології та надр України

Єгор Перелигін — Профільний заступник міністра

Ентоні Поллак — Радник з інвестицій Корпорації Фінансування Розвитку США (DFC)

Андрій Бродський — Генеральний директор та співвласник ТОВ ВКФ «Велта»

Сергій Пилипенко — Генеральний директор та власник ПБГ «Ковальська»

Емре Караахметоглу — Генеральний координатор ONUR GROUP в Україні

Сергій Войцеховський — Член ради директорів BGV Group Management

Олександр Сьомак — СЕО ТОВ «Головинський карʼєр»

Олександр Водовіз — Голова офісу CEO Групи Метінвест

Денис Альошин — Директор зі стратегічного розвитку ТОВ УкрЛітійВидобування

Рішад Алієв — Заступник генерального директора NEQSOL Holding / голова відділу взаємовідносин з інвесторами NEQSOL Holding

Юрій Химич — Генеральний директор Біланівського ГЗК групи Ferrexpo

Павло Комарицький — Генеральний директор Black Iron в Україні

Сергій Устенко — Генеральний директор та власник «Карпатська Джерельна»

+ 20 спікерів (Спікери оновлюються)

Реєструйтеся та долучайтеся, аби мати можливість поспілкуватися з лідерами галузі особисто, отримати відповіді на питання, знайти нові знайомства, які можуть перерости у ваші вигідні контракти. Також будуть заплановані ексклюзивні екскурсії на добувні підприємства (за умови попередньої домовленості).

Умови участі:

Реклама

Форум проходитиме виключно в офлайн-форматі, з дотриманням міжнародних стандартів безпеки публічних заходів.

Місце проведення буде повідомлено персонально зареєстрованим учасникам за 48 годин до події.

Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена.

Усі запити щодо участі, квитків, акредитації ЗМІ та партнерства — шляхом заповнення попередньої заявки за посиланням.

Вартість участі для одного представника:

– до 23 серпня — 15 000 грн (early bird);

– після 23 серпня — 20 000 грн.

Реклама

Приєднуйтесь. Україна відкриває надра — не лише геологічно, а стратегічно.

Долучайтеся до нашого Telegram-каналу, щоб не пропустити оновлення та ексклюзивні матеріали: https://t.me/pronadra

Переконайтесь, що ваша візитка з вами — перші враження й нові знайомства на заході можуть стати початком стратегічних партнерств.

Якщо ви розглядаєте можливість долучитися до форуму United by Mining як стратегічний партнер або презентувати власну ініціативу перед аудиторією високого рівня — будемо раді персональній комунікації.

З питань участі, партнерства або виступу звертайтесь: tickets@neiau.com

Реклама

Контактна особа: Тритиніченко Олена, +38 (067) 219 35 90