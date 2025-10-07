Універсальний мобільний банкінг активно залучає користувачів

Реклама

Щодо функціоналу — тут є депозити, платежі, перекази, кілька кредитних продуктів та багато іншого. Одним словом, усе, що потрібно для комфортного фінансового життя.

“Так, ми хотіли створити єдиний мобільний банкінг для різних випадків. Поставили собі за мету робити кожен продукт і кожну функцію кращими, ніж потрібно для простого та комфортного користування. Саме тому наша картка одразу мультивалютна, депозит — з ТОП-ставкою, а відкриття та обслуговування рахунку — просте та безкоштовне”, — говорять у команді, що створила bank.kd.

Досвід і надійність

bank.kd — це проєкт команди Банку “Кліринговий Дім”, який працює на ринку з 1996 року. Тривалий час компанія успішно працювала в преміальному сегменті, тож була менш відома широкій аудиторії. Водночас рівень надійності, безпеки та турботи про клієнтів завжди був і залишається її найвищим пріоритетом.

bank.kd працює у правовому полі під банківською ліцензією, а гроші вкладників на 100% захищені, адже банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Які ще можливості bank.kd?

Застосунок доступний на смартфонах з iOS та Android для всіх українських користувачів. Реєстрація за допомогою Дії займає лише кілька хвилин. Обслуговування повністю дистанційне.

Кредитний ліміт встановлюється автоматично, але його можна змінити за бажанням.

Одразу після реєстрації відкривається доступ до всіх функцій мобільного банкінгу, а їхній перелік постійно розширюється. Фактично, якщо заходити в bank.kd щодня, то кожен раз можна не тільки зробити необхідну операцію чи переказ, але знайти щось нове — корисне та приємне.

Команда bank.kd подбала і про українців, які зараз перебувають за кордоном. Вони також можуть оформити картку й завдяки мультивалютності отримати більше можливостей для розрахунків, зняття готівки та переказів. Згодом можна буде замовити крім віртуальної ще й фізичну картку та отримати її за кордоном.

Тож чи користуватися застосунком bank.kd — вирішувати тільки вам. Але якщо не спробуєте, точно пожалкуєте. Завантажити застосунок можна за посиланням, а дізнатися більше про пропозиції рекомендуємо на сайті bank-kd.com.ua.