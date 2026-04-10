ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

"Ощадбанк" тимчасово зупинить роботу: коли будуть проблеми з переказом грошей

У ніч проти 12 квітня клієнти "Ощадбанку" можуть зіткнутися зі збоями в роботі сервісів. Причина — технічні роботи для оновлення систем.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Чому не працюють сервіси Ощадбанк

Чому не працюють сервіси «Ощадбанку» / © Pexels

У ніч проти 12 квітня клієнти «Ощадбанку» можуть зіткнутися із труднощами переказу коштів та входу в застосунок.

Також можуть бути проблеми зі зняттям готівки в терміналах і банкоматах. Про це попередили в «Ощадбанку».

Чому не працюють сервіси «Ощадбанку»: що відомо

У банку повідомили, що в період ночі проти 12 квітня проводитимуться технічні роботи, необхідні для покращення сервісів. Саме тому більшість послуг може бути недоступною в цей час.

Йдеться про такі послуги:

  • операції з картками;

  • операції в банкоматах;

  • операції в POS-терміналах;

  • операції в застосунках «Мобільний Ощад» та «ОщадPAY»;

  • оплати в інтернеті.

Впродовж ночі можуть виникати відмови в операціях або тимчасові затримки роботи сервісів.

У банку зазначають, що проводять оновлення заради підвищення надійності та впровадження нових сервісів для клієнтів.

Коли запрацює «Ощадбанк»

Усі сервіси та застосунки «Ощадбанку» після технічного оновлення мають запрацювати до 06:00 ранку 12 квітня.

Що робити, якщо не працює банкінг

Застосунки чи оплати вашого банку можуть не працювати в кількох випадках. Це технічні роботи, помилка входу, застаріла версія застосунку чи поганий інтернет. Також може статися зависання телефона.

У періоди технічних збоїв банки та їхні сервіси можуть «лежати». Якщо банкінг не працює, спробуйте оновити застосунок, перевірити підключення до Мережі та повторити платіж.

У разі, якщо він не проходить, зверніться на гарячу лінію банку чи до свого банківського консьєрж-сервісу. Під час технічних оновлень краще відкласти всі транзакції та оплати.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie