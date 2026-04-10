"Ощадбанк" тимчасово зупинить роботу: коли будуть проблеми з переказом грошей
У ніч проти 12 квітня клієнти “Ощадбанку” можуть зіткнутися зі збоями в роботі сервісів. Причина — технічні роботи для оновлення систем.
У ніч проти 12 квітня клієнти «Ощадбанку» можуть зіткнутися із труднощами переказу коштів та входу в застосунок.
Також можуть бути проблеми зі зняттям готівки в терміналах і банкоматах. Про це попередили в «Ощадбанку».
Чому не працюють сервіси «Ощадбанку»: що відомо
У банку повідомили, що в період ночі проти 12 квітня проводитимуться технічні роботи, необхідні для покращення сервісів. Саме тому більшість послуг може бути недоступною в цей час.
Йдеться про такі послуги:
операції з картками;
операції в банкоматах;
операції в POS-терміналах;
операції в застосунках «Мобільний Ощад» та «ОщадPAY»;
оплати в інтернеті.
Впродовж ночі можуть виникати відмови в операціях або тимчасові затримки роботи сервісів.
У банку зазначають, що проводять оновлення заради підвищення надійності та впровадження нових сервісів для клієнтів.
Коли запрацює «Ощадбанк»
Усі сервіси та застосунки «Ощадбанку» після технічного оновлення мають запрацювати до 06:00 ранку 12 квітня.
Що робити, якщо не працює банкінг
Застосунки чи оплати вашого банку можуть не працювати в кількох випадках. Це технічні роботи, помилка входу, застаріла версія застосунку чи поганий інтернет. Також може статися зависання телефона.
У періоди технічних збоїв банки та їхні сервіси можуть «лежати». Якщо банкінг не працює, спробуйте оновити застосунок, перевірити підключення до Мережі та повторити платіж.
У разі, якщо він не проходить, зверніться на гарячу лінію банку чи до свого банківського консьєрж-сервісу. Під час технічних оновлень краще відкласти всі транзакції та оплати.