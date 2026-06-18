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«УП 100. Бізнес»: CEO ДТЕК Тімченко увійшов до рейтингу підприємців, які будують економіку України
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко увійшов в рейтинг «Української правди» «УП 100. Бізнес», в якому відзначено підприємців, які будують українську економіку та змінюють правила бізнесу.
Про це свідчить рейтинг «Української правди».
Зазначається, що до свого 20-річчя «Економічна правда» нагороджує 100 представників приватного бізнесу, які будують українську економіку, а також роблять внесок у розвиток ринкових відносин, заснованих на принципах доброчесності, вільної конкуренції та відкритого доступу.
Відповідно до рейтингу, в нього було включено генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, який керує компанією в умовах постійних атак та робить значний внесок у відновлення енергосистеми.
«Керівник найбільшої енергетичної групи країни буквально живе її проблемами та здобутками й не здатен на жодні компроміси на цьому шляху. Тільки з таким холодним розрахунком і можна побудувати те, що побудував Тімченко», — зазначають автори рейтингу.
Нагадаємо, раніше Тімченко зайняв перше місце в рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу».
Також він отримав окрему відзнаку за внесок у відновлення інфраструктури.