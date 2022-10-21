UPG однією з перших завезла на паливний ринок країни морозостійкий EURO DIESEL

Щоб примхи погоди не застали в дорозі зненацька, до зимового сезону краще готуватися завчасно. У реаліях, в яких сьогодні живуть українці, така завбачливість набула особливого значення.

Піклуючись про клієнтів, UPG заздалегідь підготувалася до зниження температури та вже сьогодні забезпечила усі АЗК мережі морозостійким високоякісним дизпальним. Лояльність та стабільність цін, які пропонує UPG завдяки повному логістичному самозабезпеченню, – також вияв турботи про своїх клієнтів. Словами це пролунало б так: «Ми з вами обов’язково впораємося з усіма викликами, адже ми – єдині».

Зимовий EURO DIESEL, продаж якого стартував на UPG, експортується напряму з Європи, відповідає високим технічним характеристикам, екологічному стандарту Євро-5 та вимогам ДСТУ. Пальне стійке до низьких температур, витримує до мінус 21°C, тож надасть можливість водіям легко запустити дизельний двигун та не мати клопоту зі своїми автівками в холодну пору року.

Компанія закликає українських водіїв вчасно підготувати автомобілі до морозів та ймовірної ожеледиці на дорозі: «перевзутися» у зимові шини, перевірити справність авто та використовувати виключно сезонний дизель, який відповідатиме температурі повітря. Якісне пальне забезпечить легкий розгін автівки, чудову маневреність, стабільну та безпечну експлуатацію двигуна в холодну пору. Водієві ж збереже нервову систему, додасть впевненості під час подорожі.

Зимовий дизель. Фото: пресцентр АЗК UPG

Що ж зашифровано під словом «якість», коли йдеться про морозостійке ДП?

Основним критерієм якості цього продукту є, звісно, показник цетанового числа. Його роль – визначити здатність рідини до займання в камері згоряння. Цетанове число зимового EURO DIESEL від UPG – вище позначки 50 (залежно від партії). Водночас допустима цифра згідно зі стандартом Євро-5 має бути не нижчою 49 одиниць, цетановий індекс – 46-ти.

Ще один важливий показник якості пального – вміст сірки та ароматичних вуглеводнів – у пальному EURO DIESEL від UPG теж відповідає нормі.

Зимовий дизель, який відповідає Євро-5, – найкращий вибір ще й тому, що згідно зі стандартом температура спалаху в закритому тиглі не може бути нижчою 55 одиниць. Масова ж частка різних домішок не може перевищувати 24 мг/кг, а гранична температура фільтрованості не має перетинати позначку мінус 20 градусів.

Водії зі стажем переконалися, що якісне пальне надає можливість заощаджувати кошти, адже його використання передбачає менші витрати автомобілем. Це також турбота про довкілля, адже екологічний стандарт Євро-5 передбачає суворіші вимоги до ступеня очищення від часток, що забруднюють довкілля.

На сьогодні асортимент пального мережі АЗК UPG – це виключно високоякісне пальне стандарту Євро-5. Без обмежень та з додатковою вигодою заправити автівку можна такими видами пального: upg100, upg95, А-95, газом, а відтепер ще й морозостійким EURO DIESEL.

Клієнти, які заїхали наповнити бак авто на АЗК мережі, завжди можуть пересвідчитися, що саме ця партія пального пройшла вхідний контроль в Україні та відповідає стандартам ДСТУ. Відповідний паспорт є на кожній АЗК, як і сертифікат якості виробника із зазначенням європейської країни, звідки пальне було поставлено.