Уповільнення росту економіки та понад 46 гривень за долар – прогноз уряду на наступні декілька років

Народний депутат та член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк розповів, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує уповільнення росту економіки та зростання курсу долара в Україні.

Про це він написав у Telegram.

Так, згідно з декларацією, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) прогнозується на 2,7% 2025 року з подальшим прискоренням 2026 року – до 7,5% та уповільненням до 6,2% 2027 року.

"Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких вимагає значних ресурсів та часу", – йдеться у документі.

Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений до державного бюджету на цей рік і не змінювався.

Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:

2025 рік – до 45 гривень (45,6 на грудень);

2026 рік – до 46,5 гривень (45,9 на грудень);

2027 рік – до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 грн/долара та 42,1 грн/долар на грудень.

Дефіцит бюджету:

2025: 18,2%;

2026: 10,3%;

2027: 6,7%.

Мінімальна заробітна плата 2025 року становитиме 8000 грн.

Що стосується зростання споживчих цін, то Кабмін прогнозує інфляцію на рівні 9,5% річних 2025 року, 10,4% – 2026, 5,9% – 2027. У держбюджеті на 2024 рік закладено показник інфляції у 9,7%.

"Уповільнення темпів зростання внутрішніх цін здійснюватиметься в умовах відновлення економічної активності та насичення ринку товарами вітчизняного виробництва, створення ефективного конкурентного середовища шляхом прискорення інтеграції у спільний ринок ЄС, підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб’єктам господарювання, покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, переходу до інноваційної моделі економічного розвитку", – зазначають в уряді.

Нагадаємо, видання The Economist пише, що Україна опинилася за крок до дефолту.

Читайте також провідні новини дня: