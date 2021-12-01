Управляти українським портом “Ольвія” буде катарська компанія: що зміниться

Управляти українським портом “Ольвія” буде катарська компанія: що зміниться

Майже половину іноземних інвестицій буде вкладено в розбудову портової інфраструктури.

У середу, 1 грудня, майно державного підприємства СК “Ольвія” та державного підприємства “Адміністрація морських портів України” у місті Миколаєві передано в концесію компанії QTerminals Olvia (Катар) в рамках державно-приватного партнерства на 35 років.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства інфраструктури України.

Фактично порт “Ольвія” перейде в оренду катарській фірмі. За словами міністра Олександра Кубракова, це дозволить залучити 3,4 мільярда гривень інвестицій, майже половина з яких буде використана для розбудови порту у найближчі 3,5 роки.

“Тепер один із найперспективніших портів країни отримає нову сучасну інфраструктуру. Угодою передбачено збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на 6 років. Також залишається вимога про максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян”, — зазначив міністр.

Завдяки інвестиціям з Катару влада обіцяє вирішити й деякі інфраструктурні проблеми жителів Миколаєва. Зокрема, в місті збудують новий тунель під залізницею у Корабельному районі.

Управляти українським портом компанія QTerminals розпочне від четверга, 2 грудня.

Нагадаємо, раніше судно "Бельгіка", яке подарувало Україні Королівство Бельгія, пришвартувалось в Одесі. Воно стоїть поруч із криголамом "Джеймс Кларк Росс", який прибув в Україну на початку жовтня.

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