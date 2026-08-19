Уря д відсторонив голову наглядової ради банку, який фігурує на плівках НАБУ

Реакція на матеріали НАБУ: Кабмін відсторонив голову наглядової ради «Сенс Банку» / © Вікіпедія

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Кабінет міністрів відсторонив голову наглядової ради державного «Сенс Банку» після оприлюднення матеріалів НАБУ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Корецький наголосив, що інші посадові особи, які фігурують у матеріалах антикорупційних органів, також мають понести аналогічну відповідальність.

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Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.

«Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи», — запевнив прем’єр.

Він доручив Міністерству фінансів та Міністерству юстиції спільно з Нацбанком дати належну оцінку діяльності банку, зокрема його керівництва.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ заявило про викриття злочинної організації за участю чинних і колишніх народних депутатів та інших високопосадовців.

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У ЗМІ повідомляли, що спецоперація НАБУ та САП стосується заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, нардепа з колишньої ОПЗЖ Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Після скандалу Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України.

Розслідування щодо керівництва банку пов’язують із оприлюдненими розшифруваннями «плівок Міндіча». На записах фігуранти справи НАБУ обговорювали можливість призначення членів наглядової ради Sense Bank за власними «квотами», аби отримати вплив на рішення фінустанови.

Крім того, Верховна Рада викликала голову Національного банку України Андрія Пишного для звіту щодо ситуації із Sense Bank.

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