Уряд Данії: спільний проєкт ДТЕК і Vestas зміцнює енергетичну безпеку України

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Міністр бізнесу, промисловості та фінансів Данії Мортен Бьодсков та делегація з країни відвідали Тилігульську вітрову електростанцію компанії ДТЕК у Миколаївській області, щоб побачити будівництво найбільшої в Україні вітрової електростанції, яка використовує турбіни данського виробника Vestas», - йдеться в ньому.

Зазначається, що делегація розглянула плани щодо ІІ черги вітроелектростанції, потужність якої до кінця наступного року збільшиться зі 114 МВт до 500 МВт. Тилігульська ВЕС вже виробляє електроенергію, якої достатньо для 200 000 домогосподарств з 19 турбін Vestas, встановлених під час війни.

Реклама

Наголошується, що візит відбувся в рамках програми офіційної данської делегації в Україні, спрямованої на зміцнення партнерських відносин.

«Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною. путін націлився на критично важливу інфраструктуру України. Ось чому нам потрібно підтримати зусилля України щодо відбудови своєї країни. Ці данські інвестиції забезпечать генерацію зеленої електроенергії, якої достатньо для 700 000 будинків. Це дасть краще енергозабезпечення України. Сьогодні я відвідав ВЕС разом з данською командою Vestas та українською командою ДТЕК. Обидві компанії щодня наполегливо працюють, щоб будувати вітряки та змінити життя багатьох людей. Ми продовжуватимемо інвестувати. Продовжуватимемо допомагати Україні боротися за свободу», — зазначив міністр бізнесу, промисловості та фінансів Данії Мартен Бьодсков.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова інвестує 450 млн євро в будівництво другої черги Тилігульської ВЕС.