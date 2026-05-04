Уряд готує нові правила для дитячих виплат: що стане простіше

В Україні триває виплата оновленої державної допомоги для родин із дітьми. З початку року її вже отримали майже 170 тисяч сімей.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, уряд працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформлювати через “Дію” та отримувати в межах однієї картки. Також готується рішення щодо перегляду строків використання коштів.

“Із березня можна відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів”, — зазначила Свириденко.

За даними уряду, одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень уже нарахували майже 28 тисячам жінок, які народили дітей із 1 січня 2026 року.

Ще майже 20 тисяч жінок отримали допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Йдеться про 7 тисяч гривень щомісячної підтримки у період до та після пологів.

Окремо держава виплачує допомогу по догляду за дитиною до одного року. Такі виплати вже отримали понад 114 тисяч родин. Із початку року розмір цієї підтримки становить 7 тисяч гривень щомісяця у перший рік життя дитини.

Також діє програма “єЯсла”. За нею кошти вже нарахували понад 5 280 родинам. Це 8 тисяч гривень щомісяця для матері, батька або опікуна, які повертаються до роботи після досягнення дитиною одного року.

Ці гроші можна використати на оплату послуг догляду за дітьми, освітні послуги, а також догляд і засоби персонального обслуговування.

Свириденко наголосила, що уряд продовжує вдосконалювати систему дитячих виплат, щоб зробити її зручнішою для українських родин.

